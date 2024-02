Triste San Valentín: según Inegi, 72% de jóvenes mexicanos no tienen pareja

La mayoría de las personas jóvenes de 15 a 29 años se encuentra soltera (72.7 %), por lo que este Día de San Valentín no podrán celebrar con su pareja; no obstante, eso no les evitaría recurrir a algún presente con algún amigo, puesto que también se le conoce como día de la amistad.

En aras de entender mejor este panorama, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó datos reveladores sobre el estado civil de la población de 15 años o más, así como sobre el bienestar y las dinámicas de relación entre parejas mayores de 18 años.

Los resultados revelan que la soltería es bastante común entre los jóvenes, pero conforme avanzan en edad, las estadísticas dan un giro interesante. Por ejemplo, en el rango de adultos de 30 a 59 años, la mayoría se encuentra casada (48.5%) o en unión libre (22.5%). Mientras tanto, entre los adultos mayores de 60 años, un 52.6% informó estar casado, mientras que un 23.2% se identificó como viudo o viuda.

Al observar el panorama general en todo el país, se desprende que el 33% de los mexicanos, es decir, uno de cada tres, no está en una relación o se considera soltero según las encuestas.

Cada vez más divorcios

Sin embargo, no todo es color de rosa, incluso para aquellos que han experimentado el matrimonio. Las estadísticas del Inegi indican que el número de divorcios ha experimentado un aumento significativo en los últimos 12 años, pasando de 15.1 a 32.9 divorcios por cada 100 matrimonios. Así que, aunque algunos mexicanos estén técnicamente casados, es probable que no estén planeando grandes celebraciones para este 14 de febrero.

En el año 2022, se documentaron un total de 166,766 casos de divorcio, y notablemente, el 99.6% de estos correspondió a parejas heterosexuales. La edad media en la que los hombres decidieron divorciarse fue de 38.3 años, mientras que las mujeres optaron por esta decisión a una edad promedio de 36.6 años.

En el mismo año, la duración promedio de los matrimonios que culminaron en divorcio fue de 17.7 años.

Más mujeres dicen tener una mala relación con su pareja

De aquellos con pareja, un significativo 94.3% pudo identificar fácilmente los tres aspectos que más admira en su compañero, el 95.6% sintió que sus opiniones eran tomadas en cuenta al tomar decisiones, y un 95.2% informó que conforman un equipo sólido con su pareja.

Al respecto, el Inegi señala que la clave para una relación exitosa parece residir en cumplir, al menos, con uno de estos aspectos. En consecuencia, un considerable 91.1% afirmó tener una relación positiva con su pareja, mientras que el 8.9% restante admitió que la calidad de la relación no era óptima.

Al desglosar los resultados por género, cabe destacar que el 11.3% de las mujeres mencionó tener una relación poco satisfactoria con su pareja, en comparación con el 6.4% de los hombres que expresaron lo mismo.