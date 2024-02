¿Te despertaron? Apps de Alerta Sísmica generan molestias en CDMX por temblores de baja intensidad

Durante los últimos días, diversas aplicaciones han lanzado alertas alarmantes a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) debido a temblores y enjambres sísmicos que han tenido lugar en varias partes del país; no obstante, estos movimientos han sido de intensidad débil, generando que los usuarios expresen su descontento en redes sociales por experimentar ‘sustos’ innecesarios.

Sismo en Acapulco activa las alertas

En la madrugada del martes 13 de febrero, a las 06:08:13 horas, se registró un sismo de magnitud 4.8 localizado a 16 kilómetros de Acapulco, Guerrero, con una latitud de 16.82, una longitud de -99.75 y una profundidad de 18 kilómetros; esto provocó que las aplicaciones Aky Alert y Sassla emitieran alertas en los dispositivos móviles de los capitalinos, quienes despertaron sobresaltados.

A pesar de que algunas notificaciones incluían la palabra ‘Crítica’, el sismo en Acapulco el martes fue de intensidad débil para la CDMX, por lo que resulta insignificante para los residentes de la capital mexicana, sin embargo, los habitantes de la capital se alarmaron y expresaron su malestar en redes sociales debido a que las notificaciones de estas aplicaciones los despertaron.

App de Alerta Sísmica generan molestias en CDMX por temblores de baja intensidad Captura de pantalla: Redes sociales.

Apps alertan a capitalinos tras sismo en Acapulco. Captura de pantalla: Redes sociales.

Sismo en Acapulco no ameritó Alerta Símica en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero informó que el sismo del martes 13 de febrero en Acapulco se percibió de moderado a fuerte en los municipios de San Marcos, moderado en Acapulco, Juan R. Escudero, Tecoanapa y Chilpancingo.

De acuerdo con información del @SSNMexico, a las 06:08 hrs. de este martes se registró un #Sismo de magnitud de 4.8, con epicentro a 16 km. al Sureste de #Acapulco.



¿Sky Alert y SASSLA tienen fallas en sus apps?

Por otro lado, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) aseguró que el sismo de hoy en Guerrero no activó la Alerta Sísmica debido a que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Por esta razón, la alerta no sonó en la Ciudad de México y no representa una falla en ninguna de las aplicaciones mencionadas.