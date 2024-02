Carlos Slim reconoce que tiene diferencias con el presidente AMLO

Al dejar en claro que no es el empresario favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que son solo rumores quienes lo han postulado en años anteriores para la presidencia México, Carlos Slim, dueño del Grupo Carso ofreció una rueda de prensa en Grupo Inbursa.

Por más de tres horas, el hombre más rico de México, respondió diversos cuestionamientos de la prensa.

¿Tiene diferencias con AMLO?

En torno a su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que difiere en algunos temas, desde su visión sobre los gobiernos de Porfirio Díaz o de José López Portillo, entre otros. Pero este y otros temas los abordará cuando AMLO deje la presidencia.

“Todos tenemos diferencias, lo que pasa es que siendo el presidente, me las estoy guardando para cuando salga.

Algunas sí las hemos podido hablar, con esto de los viajes del Tren Maya y al Interoceánico, se puede platicar más, pero son discusiones cordiales”, expresó durante las más de tres horas de su conferencia.

Y Telmex en números rojos, pero ¿va a vender la empresa?

Afirmó que la situación de Telmex no pasa por buen momento, incluso, se encuentra en números rojos.

El hombre más rico de México fue claro al mencionar : “ Telmex no ha sido un regalo. No es negocio ”.

“No (lo voy a vender) porque es una empresa mexicana sino ya lo hubiéramos vendido. Acordé con mis hijos que no lo íbamos a vender, es más que no la vendan ni sus hijos. Se puede vender un cacho pero tiene que ser mexicana. Para bajar ese pasivo laboral que es muy grande, anda en 270 mil mdp, no es tan grande como CFE. Nos la dejaron sin fondo de pensiones, entonces creamos un fondo de pensiones que vale como 160 mil, al que le quitamos como 20 mil cada año”, detalló.

Actualmente, la empresa de telecomunicaciones reporta 41 mil jubilados.

“Telmex está en números rojos, desde hace 10 años. No cobramos dividendo. Nuestro problema es de aquí a 2040.

Somos la única empresa que no tiene servicio de televisión de paga. Nos han bloqueado las televisoras y el gobierno. Van cinco gobiernos que no lo autorizan, desde Fox nos han hecho competir con un brazo amarrado”.