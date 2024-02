¿No te sientes cómodo en tu hogar? aleja las malas energías con estos consejos

En días pasados entró la energía dominante del Dragón de Madera con el Año Nuevo Chino, y a pesar de ello en tu hogar persisten las dificultades personales, profesionales y de dinero. No te preocupes, con la ayuda del Feng Shui puedes mejorar el ambiente y las buenas energías del mismo.

De acuerdo con este sistema antiguo filosófico chino, así como hay objetos que generan una carga positiva, también existen aquellos que atraen malas energías. Razón por la cual se debe buscar un equilibro energético quitando estos objetos o acomodándolos en el lugar correcto.

No se trata de una superstición, pero tanto los espejo rotos, los muebles en punta y todo lo que implica la presencia de la muerte en adornos representan un lado oscuro.

¿Cuáles son objetos atraen malas energías?

Estos son los objetos que impiden el flujo energético y que debes eliminar, según el Feng Shui

Relojes que no funcionan

Un reloj parado provoca que se estanque la energía en la estancia donde se encuentre, creando un ambiente pesado con bajos estado de ánimo.

Flores secas

Cuando la naturaleza se empiezan a marchitar, es importante eliminarlas, ya que obstaculizan el flujo de energía y afectan el equilibrio energético por la ausencia de vida.

Espejos rotos

Este elemento decorativo siempre debe lucir impecable, sin manchas, ya que reflejan la luz de un espacio. Por ello, si se encuentran rotos, manchados o en mal estado atraerán y retendrán las malas energías.

Plantas con espinas

Para el Feng Shui los cactus o cualquier planta con espinas atraen la mala suerte y problemas financieros. Por lo que es mejor mantenerlos en el exterior de la casa o cerca de ventas y puertas para desechar esa energía negativa que han atraído y acumulado.

Ropa vieja

Evita acumular ropa que no uses, ya que mantenerla en el hogar hará que la energía de los espacios no logren renovarse y que la negatividad se estanque.