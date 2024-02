Él es “Pistachón”, el payaso que fue sentenciado a 235 años de prisión por matar a sus hijas

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dictaminó, a través de un juez, que el payaso Pistachón cumpla con una condena de 235 años en prisión luego de haber quitado la vida a sus dos hijas el pasado 3 de enero del 2023 en la región del Istmo de Tehuantepec.

Leonel A. M. fue encontrado culpable luego de provocar la muerte de dos menores de edad y causar heridas graves a dos mujeres adultas, quienes fueron identificadas como la madre y abuela de las infantes.

El sujeto que trabajaba como payaso bajo el pseudónimo de “Pistachón”, fue señalado de incendiar un domicilio en la ciudad Matías Romero, mismo que provocó la muerte de sus hijas de tres y siete años, por lo que fue acusado de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio, por las heridas causadas a su esposa y madre.

“Derivado de los resultados de la investigación ministerial que realizó la FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en audiencia de individualización de la pena, se dictó 235 años de prisión para Leonel A. M. Sin embargo, al ser un concurso ideal no puede superar los 105 años de prisión en términos del Código Penal del Estado de Oaxaca”.

Aunado a esto, se le impuso el pago de una multa, así como la reparación del daño integral en materia psicológica para las víctimas directas e indirectas y la reparación del daño material derivado de la comisión de los delitos de Feminicidio Agravado y Tentativa de Feminicidio”, informó la Fiscalía del estado en un comunicado.

¿Era la oveja negra de la familia?

En su perfil de Facebook, Leonel ofrecía eventos particulares en la zona de Oaxaca pero también sufrió un rato por la desaparición de su hermano, como se lee en una publicación.

“Verdad de dios que hoy me siento decepcionado de mi familia y de mi hermano me siento fatal. He dado todo por mi familia por mi madre que tiene esquizofrenia por mi hermano que lo tenía mi madre en el abandono por su enfermedad.

Y hoy resulta que yo soy el culpable por maltrato familiar hoy me siento que me lleva la chingada me llevé días buscandolo sin dormir, y ahora resulta que yo soy el malo”.