La reconocida cantante estadounidense Taylor Swift ha demostrado una vez más su generosidad al donar la notable suma de 100 mil dólares a la familia de Lisa López Galván, la mexicanaque murió trágicamente durante el tiroteo ocurrido durante el desfile de celebración de los campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega futbol americano su novio Travis Kelce.

La intérprete de éxitos como ‘Blank Space’ destinó la cuantiosa suma al fondo denominado ‘Elizabeth Lopez-Galvan Memoria’, creado en GoFundMe con el propósito de brindar apoyo financiero crucial a la familia de Lisa López Galván.

La víctima, quien se encontraba celebrando la victoria de los Chiefs en el Super Bowl cusndo ocurrió el tiroteo, dejó a sus dos pequeños hijos, haciendo que este fondo sea fundamental para ayudarles a enfrentar las dificultades económicas resultantes de esta trágica pérdida.

En la plataforma de donaciones, se evidenciaron dos contribuciones de 50 mil dólares cada una, ambas acompañadas por el mensaje conmovedor “Sending my deepest sympathies and condolences in the wake of your devastating loss. With love, Taylor Swift” (Le envío mi más sentido pésame por su devastadora pérdida. Con amor, Taylor Swift).

Este gesto de solidaridad ha conmovido no solo al mundo en general, sino especialmente a los seguidores de la artista en México, pues la donación de Swift no solo representa un apoyo financiero significativo, sino también un acto de empatía y compasión que destaca la importancia de la solidaridad en momentos difíciles.

La cantante, conocida por su compromiso con diversas causas sociales, ha dejado una huella positiva al brindar su apoyo a la familia de Lisa López Galván en medio de esta tragedia impensable.

Taylor Swift dona miles de dólares a familia de mexicana asesinada en tiroteo del festejo de Kansas City Chiefs Captura de pantalla: GoFoundMe