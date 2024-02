Estos perros son los que más viven, según la ciencia

Los perros son las mascotas más populares en todo el mundo, y su pérdida puede afectar profundamente a muchos propietarios. Los científicos han identificado qué razas de esta especie tienen la esperanza de vida más larga y más corta, lo que ofrece valiosos datos sobre el cuidado y la adquisición de estas mascotas.

La investigación, realizada en el Reino Unido por Kirsten McMillan, científica de datos de Dogs Trust -la mayor organización benéfica canina del Reino Unido- y autora principal del artículo publicado en la revista Scientific Reports, destaca que el perro de compañía es una de las especies con mayor diversidad fenotípica. La variabilidad entre razas abarca no sólo el aspecto físico y el comportamiento, sino también la longevidad.

“Esto (la investigación) nos brinda la oportunidad de mejorar la vida de nuestros compañeros caninos”, explica McMillan a Metro, destacando que hay pruebas de que algunas razas corren un mayor riesgo de tener una vida más corta.

El estudio descubrió que las razas caninas pequeñas y de nariz larga (o dolicocéfalas), como los whippets, tienen la mayor esperanza de vida en el Reino Unido, mientras que las razas masculinas medianas y de cara chata (o braquicéfalas), como los bulldogs ingleses, tienen la más baja.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores crearon una base de datos de 584.734 perros individuales a partir de datos de 18 fuentes distintas del Reino Unido, incluidos registros de razas, veterinarios, compañías de seguros de mascotas, organizaciones benéficas de bienestar animal e instituciones académicas.

“Espero que nuestros resultados ayuden a los propietarios a comprender mejor lo que asumen y la serie de factores que influyen en la salud y la longevidad, sobre todo al adquirir un perro”. — Kirsten McMillan, científica de datos de Dogs Trust.

Con estos datos, calcularon la esperanza de vida media de todas las razas individualmente y para el grupo de razas cruzadas, y finalmente para cada combinación de sexo, tamaño y forma de la cabeza.

Los resultados indicaron que las razas dolicocéfalas pequeñas de ambos sexos (como el teckel miniatura y el pastor de Shetland) tenían una esperanza de vida media de 13,3 años. En cambio, las razas braquicéfalas medianas tenían una esperanza de vida media de 9,1 años para los machos y 9,6 años para las hembras.

“Esperemos que este trabajo ayude a los futuros propietarios a adquirir un perro de forma responsable, y les apoye en su investigación sobre los posibles problemas de salud y bienestar relacionados con razas, características o morfologías concretas”, concluye McMillan.

155

razas puras de perros fueron analizadas en el estudio.

Razas con menor esperanza de vida

Pastor caucásico (5,4 años)

Presa Canario (7,7 años)

Cane Corso (8,1 años)

Bulldog Francés (9,8 años)

Razas con mayor esperanza de vida

Heeler de Lancashire (15,4 años)

Spaniel tibetano (15,2 años)

Teckel miniatura (14,0 años)

Entrevista

Kirsten McMillan

científica de datos de Dogs Trust

P: ¿Qué le llevó a estudiar la longevidad de las razas de perros de compañía?

- A pesar de ser una nación de amantes de los perros, con un 31% de hogares británicos que poseen un perro, no teníamos un conocimiento sólido de nuestra población canina, especialmente de su esperanza de vida. Llevamos a cabo esta investigación porque, aunque estudios anteriores habían identificado el sexo, la forma de la cara y el tamaño corporal como factores que contribuyen a la longevidad canina, nadie había investigado la interacción entre estos factores ni explorado la posible relación entre la historia evolutiva y la esperanza de vida.

P: ¿Existen factores dependientes de la raza que afecten a la longevidad de los perros?

- Determinar por qué cualquier raza, característica o morfología tiene una esperanza de vida mayor o menor es todo un reto, y no me gustaría especular. En términos generales, estos resultados ayudan a criadores, responsables políticos, organismos de financiación y organizaciones de bienestar a tomar decisiones informadas para mejorar el bienestar de los perros de compañía. Más concretamente, esta investigación ofrece la oportunidad de mejorar la vida de nuestros compañeros caninos identificando problemas relacionados con la esperanza de vida en todo el árbol de la vida canina. Aportamos pruebas claras de que algunas razas o grupos corren un mayor riesgo de vivir menos tiempo. Sin embargo, espero que este documento sirva de catalizador para que otros empiecen a preguntarse por qué estos perros mueren más jóvenes. En esta investigación deberían participar no sólo investigadores, sino también veterinarios, criadores, responsables políticos, organismos de financiación y gobiernos. Se trata de una cuestión compleja en la que probablemente intervendrán factores biológicos, como la composición genética, los rasgos observables y la fisiología, y factores no biológicos, como el entorno, el adiestramiento, el ejercicio y la dieta. El impacto de estos factores puede variar según la raza. Pero con cada pregunta que respondemos, nos acercamos más a la mejora de la vida de nuestros compañeros caninos. Así pues, ¡hay esperanza! No se trata de una visión pesimista de la situación.

P: Cuéntenos más sobre la conclusión del estudio.

- Por término medio, los perros de compañía viven 12,5 años. Entre todos los perros de raza pura, la esperanza de vida media era de 12,7 años, ligeramente inferior en el caso de los perros cruzados, con 12,0 años. Sin embargo, el término “mestizo” incluye desde las razas de diseño hasta los adorables chuchos, por lo que es necesario seguir investigando.

El tamaño corporal influye en la longevidad. Las razas pequeñas y medianas viven más, con una esperanza de vida de 12,7 y 12,5 años, respectivamente. Las razas grandes tienen un 20% más de riesgo de vida corta que las pequeñas, con 11,9 años. Esto se observó tanto en machos como en hembras.

La forma de la cara del perro también afecta a la esperanza de vida. Los perros braquicefálicos, o de cara plana, como los Bulldog Francés (9,8 años), tienen un 40% más de riesgo de vivir menos que los perros de cara típica, como los Border Collie (13,1 años) o los Golden Retriever (13,2 años).

El tamaño corporal, la forma de la cara y el sexo interactúan. Por ejemplo, un macho de tamaño mediano y cara plana (como un Bulldog Inglés) tiene casi tres veces más probabilidades de vivir menos que una hembra de tamaño pequeño y cara alargada (como un Teckel Miniatura o un Galgo Italiano).

P: ¿Qué aplicación en el mundo real puede tener la variación en las estimaciones de longevidad canina?

- Este estudio llena un vacío importante en la investigación sobre la esperanza de vida canina. Los resultados tienen implicaciones cruciales para el debate sobre la salud canina de pedigrí y pueden ayudar a criadores, responsables políticos, organismos de financiación y organizaciones de bienestar a tomar decisiones informadas para mejorar el bienestar de los perros de compañía.

Para el público en general, animo a todos los propietarios potenciales, tanto si desean realojar a un perro como comprarlo, a que tengan en cuenta a todos los perros y encuentren uno que se adapte a su estilo de vida”. Dogs Trust ofrece amplia información y consejos en su sitio web sobre la adquisición responsable de un perro.

Este documento también pretende ayudar a los futuros propietarios a adquirir un perro de forma responsable y apoyar su investigación sobre los posibles problemas de salud y bienestar asociados a razas, características o morfologías específicas.