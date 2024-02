¿Qué marchas y manifestaciones habrá hoy 19 de febrero en la CDMX?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio a conocer que para este 19 de febrero se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

Manifestaciones, marchas y movilizaciones de este lunes

Concentraciones

Familia Pasta de Conchos

Realizarán el “XII Memorial”, para exigir justicia y el rescate de los cuerpos de 63 trabajadores mineros que permanecen atrapados al interior de la mina “Pasta de Conchos”, a causa de una explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006, en el municipio de San Juan de Sabinas, Estado de Coahuila.

Lugar: Anti Monumento +65 Av. Paseo de la Reforma No. 255, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc.

Hora: 12:00.

Estudiantes Organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5

Exigen un alto a las agresiones por parte de autoridades de la dirección del plantel, hacia colectivos de estudiantes organizados, y en solidaridad con los alumnos expulsados de forma injustificada.

Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 5 (ENP-5) “José Vasconcelos” Calz. del Hueso No. 729, Col. Ex Hacienda Coapa, Alc. Tlalpan.

Hora: 11:30.

Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena (CONAFUMSM)

Solicitan a la candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (MORENA-PT-PVEM), su apoyo para el diálogo de inclusión de las bases del partido Morena.

Lugar: Oficinas del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) Av. Ejército Nacional No. 359, Col. Granada, Alc. Miguel Hidalgo.

Hora: 10:00