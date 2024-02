Santiago Taboada presentará propuesta para revertir escasez de agua

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición ‘Va X La Ciudad de México’, afirmó que en los próximos días presentará su proyecto para acabar con la crisis del agua que se vive en la capital y culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador porque durante su jefatura de gobierno no realizó ninguna obra en este sector para garantizar el abasto de agua para los siguientes años.

“El presidente usando su politiquería con el tema de la falta de agua en la Ciudad de México se refirió a mí de manera directa, es el colmo que en lugar de asumir su responsabilidad porque nunca como jefe de gobierno le importó el tema ni hizo ninguna obra al respecto para asegurar que en el futuro los capitalinos tuviéramos agua, ahora están preocupados por el costo electoral sus malas decisiones”.

También dijo que el presidente decidió entrometerse en la elección de la capital por el debacle de Clara Brugada, el cual atribuyó a que la población se dio cuenta de que en 20 años de gobiernos de la misma ideología la capital no tiene agua.

El presidente @lopezobrador_, en plena crisis del agua, decidió hoy meterse a la elección de la #CDMX debido a la debacle de su candidata y se refirió a mi de manera directa.

Hágase responsable del desastre que usted y su grupo político han causado en la ciudad. #YaSeVan pic.twitter.com/ndeynE41Am — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 21, 2024

“La falta de agua no se resolverán por lo que usted diga en al mañanera, si en verdad no hay falta de agua entonces por qué las ocurrencias de la semana pasada de traer agua de Hidalgo, del sur al norte por medio de acueductos, incluso hasta instaló una mesa de emergencia para atender la crisis del agua”.

Santiago Taboada dijo que informará a los capitalinos sobre la crisis del agua y señalando la lentitud y la ineptitud de los gobiernos que en más de 20 años no hicieron nada y ahora en muchas colonias no sale agua de llave y no las pipas ya no alcanzan.

“Lo importante no es perder tiempo en evidenciar sus mentiras, lo que hay que hacer es resolver con rapidez y en 10 días vamos a salir a campaña y vamos a poder presentar una propuesta de agua con soluciones porque esas sí las hay”.