Libera el NYT reportaje sobre supuesta relación entre AMLO y el narco

Solo unas horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluyera su conferencia matutina en la que cargó contra The New York Times por un reportaje que publicarían sobre su supuesta relación con el crimen organizado, el trabajo fue publicado en el sitio del medio estadounidense.

Titulado “Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México” este trabajo realizado por los periodistas Alan Feuer and Natalie Kitroeff expone una investigación que llevó a cabo el gobierno estadounidense alrededor del primer mandatario mexicano y sus principales operadores políticos para comprobar sus nexos con el crimen organizado.

Aunque carece de pruebas o evidencias que confirmen las revelaciones que exponen, aseguran que informantes expresaron a los investigadores estadounidenses que un operador cercano a López Obrador se reunió con Ismael “El Mayo” Zambada previo a su triunfo electoral del 2018.

También, otro de los informantes “cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, en ocasiones, terminan siendo incorrectos” dijo que uno de los fundadores de Los Zetas pagó cuatro millones de dólares de gente ligada a AMLO para salir de prisión, poco después de ganara las elecciones.

Otra persona dijo a las autoridades de Estados Unidos que los cárteles tenían en su poder videos en que los que supuestamente se observa a los hijos de AMLO recibiendo dinero.

Por último, que personas familiarizadas a la investigación dijeron que operadores del narco habrían hecho pagos a colaboradores de AMLO. Sobre esto, que uno de ellos coincide con la fecha en que el presidente saludó a la madre de “El Chapo” Guzmán en Badiraguato, Sinaloa.

Sin conexión directa AMLO y narco, dice The New York Times

Sin imágenes, videos o documentos judiciales que comprueben las afirmaciones de la investigación estadounidense, The New York Times se reduce a decir que “si bien los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales”.

Pese a las indagatorias de EE. UU. sobre la supuesta relación entre AMLO y los cárteles, nunca se abrió una investigación formal. Se archivó, en gran medida por el poco interés del país en tener un conflicto diplomático con México, uno de sus principales socios comerciales.