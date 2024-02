“Que cambie de teléfono”: AMLO defiende divulgación del número privado de la periodista de NYT

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha justificado la revelación del número de teléfono privado de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de The New York Times (NYT), argumentando que no la vulnera ni la pone en peligro. Según el mandatario, la periodista misma colocó su número en una carta, lo que hace que la divulgación sea inofensiva.

En una declaración reciente, el presidente expresó que, ante las posibles consecuencias que pueda tener la divulgación del número, le pide a Kitroeff que cambie su número telefónico. Afirmó que su intención no es poner en riesgo la seguridad de la periodista, sino más bien señalar la falta de coherencia al incluir el número en un documento público -carta que envió de manera privada- y luego expresar preocupación por su privacidad.

“Que cambie de teléfono”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional ante las preguntas de la prensa sobre la vulneración de datos personales y la seguridad de Natalie Kitroeff, así como de todos los periodistas.

El periódico The New York Times envió una carta al presidente de México, con el propósito de informarle sobre un reportaje que se publicó trss la respuesta de AMLO; dicha investigación ha sido llevada a cabo por el Gobierno de Estados Unidos y aborda temas sensibles relacionados con su campaña presidencial y el narcotráfico.