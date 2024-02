Lety Varela tratará de sacar al PAN de la Benito Juárez

Entrevista con Lety Varela, candidata a la Alcaldía Benito Juárez

Antes que nada, ¿por qué quiere Lety Varela ser alcaldesa de la Benito Juárez?

—Nací y viví en Benito Juárez. Nací en la colonia Niños Héroes, en Castilla 412 y la verdad es que he trabajado siempre en Benito Juárez. Amo, amo la alcaldía, amo a mis vecinas y a mis vecinos. Y bueno, pues siempre he tenido la intención. En 2012 ganamos, ya luego te platicaré esa historia y ya hubo mano negra. Pero yo estoy muy contenta porque la gente me animó a registrarme, mi partido me ayudó y bueno, pues aquí estoy. Fascinada, estamos en una etapa extraña que es intercampaña donde no se pueden decir propuestas.

¿Sería un gran logro para Morena gobernar en la BJ?

—.En 2012 hubo ahí mano negra, ya es una historia que todo mundo sabe. Tristemente, fíjate, todo lo que ocasionó un acto de corrupción, tanto el partido como el Instituto Nacional Electoral, en que pusieron a un candidato que no había escogido la gente y vea ahora cómo está Benito Juárez. Está casi colapsándose en temas múltiples, en temas múltiples, la escasez de agua, pues todos los servicios públicos es lo que está ahorita padeciendo Benito Juárez.

En la Benito Juárez, sabemos que hay grandes problemas de agua. ¿Usted ha tenido que pedir alguna vez una pipa de agua?

— Sí, por supuesto, todos los que estamos ahí estamos padeciendo. Y es que hay un gran problema. Si tú le sumas los 200 pisos de más, los 200 pisos irregulares que se hicieron desde la gestión de Jorge Romero hasta la de Taboada, pues son 260 pisos de más que no tendrían que estar en esta alcaldía. Y que eso tiene un impacto terrible en la estructura de los edificios, pero también en el entorno. En los parques hay basura, en las calles la falta de agua. Todos los que vivimos ahí sabemos lo que estamos padeciendo vivir en Benito Juárez y otra es la falta de estacionamiento.

Para usted, ¿el parquímetro es solución o no?

— Cuando generas una política pública, si no vas de la mano de los ciudadanos, va a ser un fracaso. Yo lo que voy a hacer es siempre ir de la mano de los ciudadanos. Yo sí voy a hacer una consulta, no una consulta modo, una consulta real. Y lo que quieran los vecinos de cada colonia, eso es lo que vamos a entender. Eso es lo que vamos a atender y entender qué es lo que quieren los vecinos. Eso es lo que no entendemos. Los que mandan son ellos, no nosotros. Y a veces pareciera algunos políticos o algunos funcionarios públicos que se sienten autónomos o que se sienten mis reyes o virreyes y no le hacen caso a la gente que los puso en el puesto. Yo sí voy a hacerle caso a la gente que, porque seguro va a haber buenas sorpresas, no puedo decir mucho, pero yo siempre le voy a hacer caso a la gente.

¿Y qué me dice de los parques en la Benito Juárez?

— Los parques tienen que ser un lugar donde todos podamos convivir, pero con educación y con civismo, que era lo que estábamos platicando. Ahora invadimos áreas, ¿no? El área de los animales de compañía, el área de la gente que va en bicicleta. Yo creo que sí podemos avanzar, pero con orden. Yo creo que sí sería el mejor lugar para vivir, no lo que estamos padeciendo hoy. Sí, porque vemos que parques hay, jardines abandonadísimos y están sucios. El Parque Hundido y está totalmente seco, está olvidado. La gente en Benito Juárez está muy politizada.

Hablabas de convivencia en los parques, pero también convivencia en las vías públicas, en las calles, los ciclopistas, los ciclistas, los peatones y los coches. ¿Qué se puede hacer en esta ciudad donde nos atropellamos todos con todo?

—La movilidad es la que falta mucho en Benito Juárez. Tiene que haber una mesa donde haya gente experta en el tema de movilidad y cambiemos precisamente esas esquinas que son totalmente conflictivas. Cuando hay un verde, no sabes si es el verde para el peatón, para el de la bici o para el auto. En el tema de movilidad tenemos que hacer mucho y, por supuesto, traemos propuestas que ya en su tiempo te las voy a compartir y te van a gustar.

En la Benito Juárez, también hay que hablar de la seguridad, pues según encuestas, la Benito Juárez es la demarcación más segura del país, ¿a qué se debe?

— No, es la más segura en percepción. Una cosa es la percepción y es la realidad. Primero hay que ver las causas de la inseguridad y después ver que desde que llegó Claudia Sheinbaum, el salario de las y de los policías se ha incrementado un 63%, cosa que nunca había visto. Y la tercera es que dentro de la ley del sistema de seguridad, a los policías les dimos atribuciones para investigación. Con ese gran pequeño detalle, los delitos han bajado casi hasta un 70% los delitos de alto impacto. Fue esa estrategia. Y la cuarta era que todos los días, y sigue siendo ahora con el jefe de gobierno, con el doctor Martí, hay reuniones tanto la Procuraduría como Seguridad Ciudadana, o sea, la famosa mesa de seguridad, y todos los días ven los puntos donde se necesita que intervenga la Secretaría, donde intervenga la Procuraduría. el premio o lo mejor es que Benito Juárez es plana, es totalmente plana. Entonces, por eso la seguridad puede ser un poquito más fácil, no como Álvaro Obregón, que hay barrancas o la misma Iztapalapa. Si el elemento blindar Benito Juárez fuera un éxito, en las demás alcaldías donde pusieron ese programa, tendría el mismo éxito, ¿no? Álvaro Obregón lo puso y Álvaro Obregón tiene problemas de inseguridad.

Pero para usted, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la Benito Juárez?

—Creo el tema del cártel inmobiliario. La corrupción es terrible. Hay corrupción derivada del cártel inmobiliario, la corrupción de los vendedores en vía pública porque van y les piden el famoso moche. Hay un problema tremendo en los servicios urbanos. El tema de la poda, el tema de la basura, el tema del estacionamiento y el tema del agua, son otros aspectos que hay que tener en cuenta.

Últimamente hay un problema focalizado en la Ciudad de los Deportes con la llegada de grandes eventos tanto al Estadio Azul, el Estadio de la Ciudad de los Deportes, como a la Plaza de Toros. ¿Cómo ve este panorama para los vecinos?

—La última vez que por desgracia hubo corridas de toros, que todo el mundo sabe que yo soy, por supuesto, enemiga de las corridas de toros, quien ayudó muchísimo a que no hubiera mucho conflicto en esa colonia fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El secretario Pablo Vázquez mandó a todo el personal de tránsito para que no se pusieran en entradas de edificios. Eso ayudó un poco a mitigar el tema de la vialidad. Eso ayuda mucho.

¿Le gustaría ser alcaldesa de una alcaldía donde está la Plaza de Toros? ¿Qué me tiene que decir esto de las corridas de toros que seguirán adelante por el momento?

— Todavía estamos en litigio, ahorita todavía ya está el amparo. Mira, hace poquito me entrevistó alguien y me decía, oye, Leti, ¿prohibido prohibir, no? Y yo le decía, no, prohibido no funcionar. O sea, antes a lo mejor sí estaba bien visto porque no teníamos la información correspondiente. La verdad es que es un estudio profundo de lo que sufre el toro desde que sale hasta que muere. O sea, es tortura. Por donde no hay arte, yo no veo...

Además, la alcaldía de Benito Juárez también tiene la mayor densidad de animales de compañía del país.

—Sí, o sea, hay más animales de compañía que niños. Porque están llegando muchas parejas nuevas que no quieren tener hijos y entonces, pues, van y yo lo que digo es que no compren sino adopten. Entonces hay que tener una propuesta que les va a encantar a todos los de Benito Juárez en el tema del bienestar animal que implica también la convivencia,

Habla de adopción de animales, ¿qué tiene que decirle a aquellos que tienen un animal, una terraza, un balcón?

—Eso, eso ya está, ya está penalizado. O sea, eso es maltrato animal. Eso es maltrato animal y aparte yo salí de la dirección de la Brigada de Vigilancia Animal que está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. S

¿Y qué pasa con los viene viene de la colonia del Valle?

—También hay que regularlos.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

—Me gusta leer, me gusta hacer ejercicio, hago yoga, y me gusta pasear a los perros. Pasear a un perro, por ejemplo, lo llevo, no sé, al Ajusco