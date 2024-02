“He decido no cambiar mi número”: Xóchitl Gálvez responde a filtración de su teléfono

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (integrada por los partidos PRI, PAN y PRD), Xóchitl Gálvez, confirmó la filtración de su número telefónico personal e insistió en que no lo cambiará, pues también ha recibido mensajes de apoyo de sus simpatizantes.

“Me critican los kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen. Eso se quita, pero lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo y solidaridad que me han llegado”, explicó.

Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes.



Preocúpense, porque esto ya nadie lo para. pic.twitter.com/Rj06ArcTXV — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 25, 2024

Gálvez mencionó que “se publicaron con mucha mala leche más teléfonos”, incluyendo el de ella, como “rresultado del pésimo ejemplo del presidente López Obrador”, en referencia a que el mandatario reveló el teléfono de una periodista del New York Times, quien le hizo llegar un cuestionario para fijar una postura ante un reportaje que vincula a su familia con el narcotráfico.

En su video, la candidata presidencial insitió en dar a conocer su número telefónico personal: 5528991235.