Autoridades piden tomar medidas preventivas contra incendios forestales en temporada de estiaje

Luego de que los combatientes de incendios forestales lograron extinguir el fuego que se registró en una zona de pastizales del vaso regulador Ciénega Grande, en la alcaldía Xochimilco, las llamas afectaron una superficie aproximada de 29 hectáreas de vegetación predominante, conformada por pasto y tule.

En la Ciudad de México, el 100% de los incendios forestales son provocados por acciones humanas. Ante este contexto, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) reitera el llamado a la ciudadanía para evitar quemas agrícolas o de pastoreo, así como fogatas o quema de residuos, ya que pueden provocar incendios que afecten bosques, pastizales, humedales y tierras agropecuarias.

Acciones para evitar incendios forestales

La Sedema recomienda:

No hacer quemas agrícolas ni de pastoreo.

No hacer fogatas ni utilizar cerillos.

No quemar ningún tipo de residuos.

No fumar ni arrojar colillas de cigarros.

No tirar basura en los bosques.

No dejar fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas que, por la acción de los rayos solares, puedan convertirse en una fuente de calor y provocar un incendio.

Incedios bosques

Asimismo, pide a los capitalinos no intervenir en el combate de un incendio forestal y dar aviso al Centro Estatal del Manejo de Fuego en los teléfonos: 5541650822, 5541650823, o mediante una llamada al 911.

En días pasados se anunció el inicio del Operativo para Combatir Incendios Forestales 2024, con el objetivo de proteger e implementar estrategias de combate oportuno en las 87 mil hectáreas de Suelo de Conservación de la Ciudad de México. Este suelo representa más de la mitad del territorio y alberga el 12% de la biodiversidad del país y el 2% de la biodiversidad del planeta.