Descubren en la Tierra un tipo de ecosistema único que parece fuera de este mundo

Lo que podría ser un tipo único de ecosistema en la Tierra, y una posible ventana a las primeras etapas de la vida en este planeta hace 3.500 millones de años, e incluso a la vida en el antiguo Marte, fue documentado por el geólogo Brian Hynek, de la Universidad de Colorado en Boulder.

Este entorno extraterrestre, hasta ahora desconocido para la ciencia, consiste en un sistema de lagunas rodeadas de vastas llanuras salinas. Se encuentran en la Puna de Atacama, una meseta desértica situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

“Nos quedamos asombrados cuando llegamos, ya que nunca habíamos visto nada parecido y la zona nunca había sido descrita”, explica Metro Hynek, profesor del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP).

Pero, según una nueva investigación, las lagunas albergan algo más: vibrantes despliegues de estromatolitos, o complejas comunidades microbianas que forman gigantescos montículos de roca a medida que crecen, un poco como los corales que construyen un arrecife milímetro a milímetro.

“Es increíble que todavía se puedan encontrar cosas indocumentadas como ésta en nuestro planeta”. — Brian Hynek, geólogo de la Universidad de Colorado en Boulder.

Las observaciones preliminares de Hynek sugieren que estas comunidades pueden parecerse a los estromatolitos que existieron durante un período de la historia de la Tierra llamado Arcaico Temprano, cuando el oxígeno era casi inexistente en la atmósfera.

“Esta laguna podría ser uno de los mejores ejemplos modernos de los primeros signos de vida en la Tierra”, dijo Hynek, profesor del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP). “No se parece a nada que yo haya visto o, en realidad, a nada que haya visto ningún científico”, añadió.

Hynek y María Farías, microbióloga y cofundadora de PUNABIO SA Consultoría Medioambiental, presentarán sus hallazgos en la reunión de la Unión Geofísica Americana en San Francisco.

Hynek y Farías esperan llevar a cabo más experimentos para confirmar que estos nuevos estromatolitos están, de hecho, construyendo activamente sus formaciones rocosas, y para explorar cómo se las arreglan los microbios para sobrevivir a las duras condiciones.

Sin embargo, puede que a los científicos se les esté acabando el tiempo. Una empresa de fuera de Argentina ya ha arrendado la zona para extraer litio. Una vez que comiencen las perforaciones, las lagunas de Atacama podrían transformarse irreversiblemente.

“Todo este ecosistema único podría desaparecer en cuestión de años”, afirma Hynek. “Esperamos poder proteger algunos de estos lugares, o al menos detallar lo que hay antes de que desaparezca o se altere para siempre”.

Principales características de este ecosistema fuera de este mundo

-Es uno de los entornos más secos de la Tierra.

-Aquí, las precipitaciones son escasas o inexistentes.

-La luz del sol golpea sin tregua.

-Es un entorno en el que pocas plantas o animales pueden sobrevivir.

-Las lagunas albergan vibrantes muestras de estromatolitos.

-Estas complejas comunidades microbianas forman gigantescos montículos de roca a medida que crecen.

Entrevista

Brian Hynek, geólogo de la Universidad de Colorado en Boulder

P: ¿Cómo consiguió descubrir este ecosistema único?

- Mi colaboradora argentina María Farias y yo estábamos en la región visitando lugares ya estudiados. Revisé los datos de satélite y me fijé en unas peculiares características verde-azuladas que parecían lagunas. Le dije que teníamos que ir allí. Me dijo que no había carreteras. Condujimos lo más cerca que pudimos y empezamos a caminar por las salinas. Nos quedamos asombrados cuando llegamos, ya que nunca habíamos visto nada parecido y la zona nunca había sido descrita.

P: ¿Qué características distinguen a este ecosistema único que parece extraterrestre?

- Las características parecen extraterrestres, ya que no se conoce ningún otro lugar en la Tierra con elementos de estromatolitos en forma de cúpula tan grandes y extensos en una laguna interior. Las aguas son de un verde azulado espeluznante y parecen de otro mundo.

Si te refieres a cómo se aplican a Marte o a otros lugares, la laguna es muy salina y rica en azufre. Esto conduce a la precipitación del mineral yeso. Hemos identificado más de 600 lagos pasados en Marte. Muchos de ellos tienen yeso en su fondo, dejado cuando se evaporaron. Por tanto, estas lagunas terrestres pueden tener una química similar a las marcianas. Necesitamos comprender los ejemplos terrestres para saber si Marte podría haber albergado un ecosistema similar.

P: ¿Por qué este lugar podría ser una ventana a las primeras etapas de la vida en este planeta?

- Los estromatolitos de la laguna tienen minerales similares (yeso, halita, carbonato) a algunos de los fósiles más antiguos conocidos de nuestro planeta. Éstos se encuentran en Sudáfrica y Australia. Aunque muchos son carbonato casi puro, otros tienen los minerales similares a los de las lagunas. Ningún otro lugar de la Tierra presenta esta similitud, por lo que son importantes para comprender el desarrollo biológico de los primeros ejemplos terrestres.

P: ¿Podría hablarnos de los estromatolitos encontrados en la laguna?

- Llama la atención su tamaño: hasta 5 metros de diámetro. Eso es muy raro en la Tierra moderna, pero abundante en el registro de rocas antiguas. Creemos que hay varias comunidades microbianas dentro de las cúpulas -principalmente bacterias fotosintetizadoras cerca de la superficie y comunidades microbianas de Archaea a mayor profundidad, donde la luz y el oxígeno no penetran. Tenemos que seguir trabajando para confirmarlo.

P: ¿Cómo puede beneficiar este descubrimiento a la humanidad y a los científicos?

- Tenemos muy pocos conocimientos sobre cuándo empezó la vida y cómo evolucionó. Tenemos muy pocas rocas de los primeros tiempos. Estudiar los fósiles más antiguos nos dice algunas cosas sobre los primeros ecosistemas, pero no podemos determinar con mucha exactitud qué microbios había allí y cómo construían estas cúpulas de estromatolitos. Así que estudiar el análogo moderno de los ecosistemas más antiguos puede informarnos sobre muchas cosas relacionadas con los primeros organismos fotosintetizadores de nuestro planeta.