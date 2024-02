Felipe Calderón y otros personajes que cayeron en la fake news de Anabel Hernández

En las últimas horas se hizo viral una supuesta publicación de Anabel Hernández en X, red social antes conocida como Twitter, donde la periodista mexicana “sufrió un atentado”. El mensaje fue compartido cientos de veces y en varias de ellas aclararon que la cuenta es falsa, situación en la que muchos cayeron.

“Hola buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro”, escribió en la mencionada red social acompañada de una foto con baja resolución, lo que levantó sospechas de algunas personas.

Hola buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro.#NarcoPresidenteAMLO9 pic.twitter.com/lNNepGNPCH — Anabel Hernández (@AnabelHdezGarci) February 28, 2024

Anabel no tiene cuenta

Para quienes siguen de cerca a la periodista mexicana, quien actualmente radica en Estados Unidos, saben que Hernández no tiene cuenta en lo que antes era conocido como Twitter, solo en TikTok.

Varios personajes de la política cayeron en la publicación que hicieron desde una cuenta falsa con la imagen de la periodista, entre ellos el expresidente mexicano, Felipe Calderón, quien borró al poco tiempo su publicación.

En ella preguntaba si era real la cuenta de Anabel, misma información que después fue corroborada y el exmandatario agradeció.

Cae senador de la CdMx

No todos corrieron con la misma suerte de Calderón y para muestra un diputado, de nombre Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien recibió varias críticas por compartir la publicación de la cuenta falsa sin corroborar primero si era real.

Cuenta falsa de Anabel Hernández desató reacciones en Twitter tras polémica publicación (Captura de pantalla/Redes sociales)

“Deja de difundir noticias falsas. Anabel Hernández no tiene Twitter. Eres un senador, ten un poco de decencia”, “Te prestas a todo, eres un buitre. Yo me apeno de haber opinado bien de ti en algún momento”, Qué miserable eras al propagar una noticia falsa, dándotelas de inocente. Anabel Hernández no tiene cuenta de X. MISERABLE”.

Respuestas de este tipo adornaron la publicación del diputado independiente, quien por ahora no la ha borrado como lo hizo el expresidente mexicano.

Más víctimas del fake news

Cuenta falsa de Anabel Hernández levantó polémica en X tras publicación de un supuesto atentado (Captura de pantalla/Redes sociales)

