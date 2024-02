Violencia electoral: aspirante de Morena en San Fernando, Chiapas, sufre a atentado

Gabriel Orantes Villatoro, aspirante por Morena a la candidatura a la presidencia municipal de San Fernando, Chiapas, sufrió un atentado mientras circulaba a bordo de su camioneta en la ruta que conecta esta localidad con Tuxtla Gutiérrez, cuando desconocidos dispararon contra el vehículo que conducía.

El ataque no dejó víctimas ni lesionados y se registró altas horas de la noche del martes. El empresario y político narró lo sucedido a través de un video publicado en sus redes sociales, denunciando el clima de inseguridad en el país.

Explicó que viajaba junto con sus colaboradores en una camioneta cuando, en el tramo que comprende la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue atacado por sujetos armados, quienes dispararon contra su vehículo.

Gabriel Orantes

“Pasando la entrada de la colonia 16 de septiembre hay un Oxxo, justo en ese momento se me pegan dos camiones con luces de patrullas. Permití el paso, pero de pronto las camionetas que estaban al lado mío, veo que me empiezan a sacar armas largas. No nos detuvimos, seguimos de largo”, relató.

“Empezaron a disparar (...) están atentando contra la vida, me dispararon realmente a matar; tener un disparo que va directo a mí personas, que voy como conductos y dos más. Venimos a presentar la denuncia, pero la Fiscalía no nos da la atención adecuada”, señaló el candidato de Morena a través de una videograbación difundida en las redes sociales.

Los impactos de bala en la camioneta del candidato de Morena (Foto: Redes Sociales)

Afortunadamente, ningún proyectil dio en el blanco de su persona ni de sus colaboradores. Posteriormente, al estar a salvo, se detuvieron en una zona segura, y allí pudieron ver los impactos de bala en la camioneta.

El aspirante a la presidencia municipal de San Fernando acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia formal por este hecho, en espera de que se le garantice la seguridad y se logre dar con los responsables.

Gabriel Orantes comentó que, pese a la agresión armada que sufrió, continuará con su trabajo político. “El que nada debe nada teme, yo voy a seguir caminando. Estamos buscando cambiar esta situación, queremos un Chiapas más seguro”.