Recién egresados de la UNAM ganan dos mil pesos mensuales en promedio

Terminar una carrera universitaria es una realidad palpable para un porcentaje mínimo de la población mexicana. Pocos son los estudiantes que logran egresar de sus carreras y salir en busca de empleo en su sector, mismo al que llegan con ofertas salariales bajas.

Parte del protocolo para egresar o titularse de la Universidad Nacional Autónoma de México es realizar el servicio social o prácticas profesionales y de ahí, con esfuerzo y dedicación, algunos afortunados logran entrar a trabajar en la empresa donde están aunque el sueldo, en la mayoría de los casos es bajo.

La expectativa salarial de los recién egresados en México suele estar por encima del salario mínimo mensual que ronda los siete mil 500 pesos, sin embargo, a la hora de estirar la mano al empleador resulta ser otra cifra.

¿Cuánto esperan ganar los egresados?

Alumnos de la UNAM fueron cuestionados por la cantidad de dinero que esperan ganar una vez concluyan sus carreras y sus respuestas desataron toda clase de comentarios en el video publicado en TikTok.

“No sé exactamente cuánto pero que me alcance para viajar”, fue la primer respuesta que recibió un joven con playera blanca, lentes y que sostiene un micrófono en las llamadas islas de Ciudad Universitaria.

“La verdad como mínimo cinco mil pesos, a ver, sé que soy egresado, sé que está difícil la cosa pero realmente sí me gustaría bueno, mi sueño era de 10 mil pesos pero ya de ahí ir subiendo pero sí, 10 mil era mi estimación a la hora de egresar”.

“No sé me la pones difícil, pues como diría Samuel García unos 50 mil pesos mensuales, ¿no?, un sueldito de esos”, ironizó una estudiante de arquitectura quien se sinceró segundos después para admitir con cierto conformismo que unos dos mil pesos.

“Yo creo que como recién egresada sí me limito mucho a ganar entre seis mil pesos si me va bien, ya a futuro si me va bien, no sé, unos 30″.

La diferencia entre los estudiantes de Autónoma de México y universidades privadas es abismal, como lo mencionan en un comentario dentro del mismo video.