Musk trollea a META con un meme épico de la caída de Facebook e Instagram

Tras el reciente colapso de Facebook e Instagram a nivel mundial, las redes sociales pertenecientes a META, la empresa de Mark Zuckerberg, se convirtieron en blanco de numerosos memes en la plataforma X (antes Twitter), en la que su dueño Elon Musk no perdió la oportunidad de unirse a las burlas, compartiendo un meme.

Musk insinúa que X es mejor que META

En la imagen compartida por Musk, se puede observar una escena de la caricatura “Los Pingüinos de Madagascar”. El líder hace alusión a la plataforma X, mientras que los soldados son representados como Facebook, Instagram e incluso Threads, la red social considerada por algunos usuarios como la copia de Twitter.

El meme de Musk no solo proporciona un toque humorístico a la situación, sino que también incluye una referencia a una publicación de Andy Stone, director de comunicaciones de META.

Elon Musk se burla de la caída de Facebook e Instagram Captura de pantalla de X.

Stone se pronunció sobre la caída mundial de Facebook e Instagram con el mensaje: “We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now”, que en español dice: “Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora”.

Sin decir una palabra, Elon Musk destacó la fiabilidad de X al no haber experimentado fallos a nivel internacional, mientras que el meme se convierte en una expresión divertida de la situación, inundando las redes sociales con risas y comentarios sobre el inesperado apagón de las plataformas de Mark Zuckerberg.