‘Hasta AMLO sabe que Morena no puede hacer nada en Benito Juárez’: Luis Mendoza

Luis Mendoza en Entrevista con Publimetro

Para el candidato de la coalición PAN, PRI y PRD a la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, el principal propulsor para prolongar la supremacía del partido blanquiazul en la demarcación, donde ninguna otra fuerza política ha gobernado en los últimos 24 años, es el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista exclusiva desde la sede del partido en esta jurisdicción, Mendoza Acevedo compartió que no esperan mayor competencia en Benito Juárez y señala que el mismo mandatario federal lo ha reconocido en diversas ocasiones; sin embargo, asegura, mantienen las alertas en caso de que intenten ejecutar una elección de Estado.

Parece muy complejo que otra fracción política llegue a gobernar Benito Juárez. ¿Realmente ven competencia?

— Mira, no quiero sonar soberbio (risas), es que son cosas que luego uno... pero lo dice la gente, más allá de encuestas. Pregúntenle a los vecinos. Este es un fenómeno que siempre se ha mantenido gracias a los buenos gobiernos, gracias a las buenas acciones, y eso los vecinos lo ven, lo exigen y lo han llevado a cabo. Y hoy te puedo decir que en Benito Juárez se seguirá gobernando por muchísimos años más, porque los vecinos así lo mandan y lo han decidido durante muchos años, desde 2000 hasta acá.

¿Ven diferencia respecto a los gobiernos de Morena con los que tienen colindancia?

— Sí, con Iztacalco, con Iztapalapa, con Cuauhtémoc, con varias alcaldías más que son amigas ahora, que son de la alianza, que han retomado y que han hecho muchos de los programas en Benito Juárez y han dado muy buenos resultados, como Álvaro Obregón, Coyoacán, pero tú te cruzas al lado oriente donde yo vivía, donde yo nací, que es Iztacalco e Iztapalapa, y ves brutalmente el cambio total en servicios urbanos, en percepción, en todo. No es una exageración, muchos vecinos de Playas, que es la zona que colinda con Iztacalco, nos decían si no había manera de que la alcaldía de Benito Juárez se quedara con esas colonias porque ellos querían pertenecer a Benito Juárez.

Debo tocar el siguiente tema porque pareciera que la campaña desde Morena ha sido dirigida solo hacia este punto, que es lo que llaman el Cártel Inmobiliario. ¿Qué opinan al respecto?

— Pues eso, ha sido una campaña... Bueno, el pavor que les dio el 2021 a todo el equipo de Morena, el pavor que hayan perdido la ciudad en ese momento, fueron alertas rojas, fueron cortes de caja, fueron así, los agarramos, nunca pensaron que iba a pasar eso y que uno de los grandes precursores y grandes apoyadores, que hoy le agradezco al presidente de la República, Andrés Manuel, que es uno de los coordinadores de campaña para Benito Juárez y para el PAN, porque siempre nos ha dicho que aquí en Benito Juárez Morena no tiene nada que hacer y lo volvió a repetir hace unos días. Entonces yo le agradezco siempre a los morenos que nos ayuden y que ellos lo saben, nada más fingen. El tema del Cártel Inmobiliario, esto es muy simple, fue una persecución política y sigue siendo una persecución política desde el Estado, con el aparato gubernamental federal, local y las fiscalías, en contra de un equipo político y de un partido que no tienen de otra manera y no saben de otra manera que querernos ganar a través de carpetas de investigación y no en las urnas. Entonces esa es la parte que los tiene preocupadísimos, con alarmas en toda la ciudad ahora, y para mí es muy importante, hoy nos ayudan a pensar y saber y nos ahorran en encuestas, ¿por qué? Porque, al final del día, nadie en este planeta que sepa tantito de política, en el primer nivel, dirá que el que va arriba le pega al de abajo. Y si el gobierno y todos los que lo encabezan, llamémosle la Cuarta Transformación de Morena, se dedican a pegarle a Benito Juárez, eso quiere decir que es por algo: nos tienen pavor. Y eso les agradezco.

¿No les preocupa que haya espectaculares por todas partes diciendo “voy a ir contra la corrupción inmobiliaria”?

— No, al contrario, eso es delincuencia electoral. Señalan muchas cosas y deberían de checar y hacer cuentas. Primero, ¿de dónde salen los recursos de eso? ¿Quién paga eso? ¿Cómo es posible que un partido pueda tener más de 100 espectaculares en la ciudad? Eso es algo que hay que investigar y hay que saber: ¿de dónde sale ese dinero?, ¿cuál es la intención? No nada más Benito Juárez, ¡en toda la ciudad!

¿Ustedes han hecho alguna denuncia de esto que ha sucedido?

— Sí, claro.

¿Tanto a nivel Ciudad de México como en Benito Juárez?

— Sí, claro, en el tema electoral se han hecho las anotaciones pertinentes para que sean oficiales muchas cosas, porque tampoco vamos a dejar que anden por ahí como cualquier persona delinquiendo de manera electoral, no se puede.

¿Confían en el INE?

— Claro que confiamos en el INE, en los consejeros, y hoy más que nunca es una gran prueba que tienen ellos, en demostrar qué tan imparciales pueden ser, porque si no, están aquí los tribunales y los ciudadanos para exigirles que cumplan con sus deberes.

Luis Mendoza. (Foto: Nicolás Corte)

¿Ustedes creen que las elecciones van a ser limpias y no va a haber por parte del Estado una intromisión?

— De hecho hay una intromisión del Estado. Esta es una elección de Estado. Nosotros estamos dando el beneficio de la duda a la consejera (presidenta) y a cada consejero del INE, y a los consejeros de cada institución electoral en cada ciudad. Estamos muy pendientes de qué es lo que están haciendo y qué no están haciendo. Pero que es una elección de Estado, eso no tiene duda. Y te lo menciono desde una persecución política, pasando desde delitos electorales, y estamos nosotros dando la duda porque los ciudadanos y las instituciones que estamos defendiendo nos van a hacer valer la voz.

¿Qué te dice Santiago Taboada (candidato panista a la Jefatura de Gobierno de la CDMX)?

— Pues que le echemos ganas y que vamos a ganar.

Hay cercanía con él.

— Mucha cercanía.

De ganar el PAN en Benito Juárez, ¿sería la continuidad del gobierno de Santiago Taboada?

— Es continuidad de los buenos gobiernos del PAN, es lo que ha hecho diferente a Benito Juárez. Venimos con una trayectoria de hace tantos tantos años que son maneras de pensar, maneras de practicar y, sobre todo, hay que innovar siempre porque los vecinos nos exigen modelos nuevos porque ya no se conforman con una podada, una lámpara o una maceta, ya los vecinos de Benito Juárez exigen muchas cosas más que, gracias a Dios, a los buenos vecinos y con los gobiernos con los que hemos colaborado, se mantiene un estatus que hoy nos tiene como los primeros lugares en los sitios donde mejor se vive.

Uno de los problemas en Benito Juárez es el agua. Algunos le echan la culpa al gobierno central, con el Día Cero del Cutzamala, y otros a la explosión de los desarrollos inmobiliarios. ¿Tú qué opinas al respecto?

— Pues que las dos visiones tienen razón. Me refiero a que el único responsable de la mala administración de las políticas públicas sobre el manejo del agua es el gobierno central, ahí no hay de otra. Y segundo, para que los vecinos tengan esa claridad —aunque los vecinos de Benito Juárez lo saben, no se dejan engañar ni timar: en cada construcción que hay en Benito Juárez quien autoriza el tema del agua es el gobierno de la ciudad, Seduvi y demás; ellos son los que dan la factibilidad hídrica, entonces que no quieran engañar, aquí el único responsable es el gobierno de la ciudad.

Además de candidato, actualmente eres diputado federal por Benito Juárez, así que deberías escuchar de forma frecuente a los habitantes de la alcaldía, ¿no? Yo siempre he dicho que es importante no solamente atender por fracciones políticas, sino atender a todos. ¿Qué has escuchado de los problemas de Benito Juárez y cómo se han resuelto?

— Bueno, de entrada quiero decirte, gracias a los vecinos y a Dios, llevo ya tres veces siendo diputado por Benito Juárez, de mayoría. Primero fue diputado local, después diputado federal, y la primera vez que hay una reelección en el país la busqué y volví a refrendar ese trabajo, ese apoyo. La problemática más grande se dio antes del 2018. ¿Cuál era? La grave inseguridad que hay en esta ciudad. Que solamente en Benito Juárez, al día de hoy, o por lo menos unas más, pero hoy en Benito Juárez se puede presumir que tenemos el nivel de percepción de inseguridad menor del país. Entonces hemos estado en esa competencia. Y eso ha sido un gran labor de la alcaldía, que a la deficiencia del gobierno central, que ellos tienen el mando policíaco, en Benito Juárez se logró sacar un programa, se llama Blindar BJ, y eso nos ayudó a poder subsanar y ayudar a muchísima gente que nunca pensó que se podía tomar un programa de ese nivel y nos tiene aquí.

Es importante mencionar esto, porque en sí la seguridad depende del gobierno central.

— Completamente.

Hay atribuciones para contratar Policía Bancaria, pero la responsabilidad final de que una alcaldía sea segura corresponde al gobierno central.

— Es 100% del gobierno central. Lo que hizo la alcaldía es que, de su presupuesto, del presupuesto de los vecinos, contrató policía por fuera, donde nosotros como alcaldía —estoy hablando de nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos—, la alcaldía contrató, capacitó, entrenó a la policía para que tuviera un mejor desempeño y darle también, que es algo muy importante, prestaciones a los policías y a su familia, diferentes a las que tienen hoy en día si fueran directamente con la Secretaría (SSC).

¿Se ha notado esa diferencia de un policía de Blindar BJ con uno de la Bancaria?

— Completamente. De entrada porque los hijos de los que trabajan para Benito Juárez tienen acceso a desarrollarse humanamente dentro de las instalaciones de Benito Juárez. En pocas palabras, que tienen derecho a usar todos los deportivos de Benito Juárez sin ningún costo, tienen derecho a becas para seguir estudiando, tienen muchas atribuciones y muchas cosas que el esfuerzo que ha hecho la alcaldía de Benito Juárez para ayudarlos y a que tengan un nivel de calidad humana distinta a los demás policías. Es un sistema integral que hay que seguir empujando y darle mayor impulso para que sea cada día mejor.

¿Cuál es tu historia con Benito Juárez?

— Pues soy un vecino más de Benito Juárez, de los muchos que tenemos ganas de superarnos. Yo te puedo platicar que yo nací en la colonia Villa de Cortés, en los límites de la alcaldía Benito Juárez hacia el oriente, donde vengo de una familia de la cultura del esfuerzo, que ha sido muy importante para mí. Ahí empieza la historia para mí de Benito Juárez, porque sin duda nací ahí, viví ahí y mi vida es Benito Juárez. Trabajo afortunadamente en Benito Juárez, vivo en Benito Juárez, convivo en Benito Juárez. Entonces, todo lo que tenga que ver con Benito Juárez me ha rodeado durante mis 44 años hoy, de todo.

¿Cómo te has involucrado en esta etapa del PAN, que ya está tan arraigado aquí en la alcaldía?

— Pues de entrada primero trabajando. Aquí hay un fenómeno que sí lo tengo que decir: los mejores vecinos del país están en Benito Juárez. ¿Por qué? Porque somos los que trabajamos, porque aportamos mucho más, porque somos más críticos, porque somos más informados, porque participamos más. Entonces creo que, sin duda, Benito Juárez me ha ayudado para poder superarme y siempre estar al nivel de las expectativas de todos los que convivimos.