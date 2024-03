Voto de castigo es factor determinante para decidir elecciones en alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con datos consultados en la plataforma del registro histórico de elecciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el termómetro electoral en la alcaldía Cuauhtémoc es movido por el voto de castigo, más que por operadores políticos.

En las elecciones de 2021 se atribuyó el triunfo de Sandra Cuevas de la mano del “Frente x México” (PAN,PRI y PRD) a una versión versión de que Ricardo Monreal operó a favor de la candidata de la oposición en las elecciones intermedias; sin embargo, esta tesis no cumple con la verificación estadística.

¿Cómo evolucionaron las preferencias en la Cuauhtémoc entre 2015 y 2021?

Votos por fuerza política en la alcaldía Cuauhtémoc.

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) irrumpió en la elección intermedia de 2015, y tuvo una preferencia electoral cercana al 30 %. Para 2018, su preferencia se incrementó siete puntos porcentuales. No obstante, para la elección de 2021, decreció en el total de votos, por más 8 mil sufragios. No así en el porcentaje de la votación total.

En el caso de las fuerzas políticas del frente, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al obtener una votación de casi el 20% en 2015, en 2018 elevó su voto a más del doble, rebasando el 33% de votación total; sin embargo, en 2021, su votación cayó estrepitosamente a menos del 4% en ese proceso electoral. Provocando una migración de votos, a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

El PRI, por su parte, obtuvo una preferencia del 15% en 2015, con el desencanto del fin del sexenio Peñista y reduce su intención de voto por debajo de la mitad, alcanzando apenas el 7% en 2018. No obstante, para 2021, recuperó su preferencia de voto y la incrementó en cuatro puntos porcentuales.

De forma similar, el PAN, en 2015, registró una preferencia de voto arriba del 11% del total, y en la elección presidencial de 2021, solo redujo su intención de voto dos puntos porcentuales, pero en 2021 su porcentaje de preferencia de la votación total, se incrementó sumando tres puntos porcentuales.

Para 2021, la preferencia de voto por las candidaturas que integraron el Frente x México –según los datos del IECM– colocan a la alcaldía Cuauhtémoc, como una de las demarcaciones territoriales donde la clase media está en desacuerdo con las políticas públicas del actual partido oficialista que ocupa la presidencia y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En 2021 la preferencia de voto por Morena en la alcaldía Cuauhtémoc tuvo una reducción de poco más de 8 mil votos. Y se puede deducir que la preferencia electoral que había tenido la izquierda que gobernó la CDMX por más de 18 años, se distribuyó en Acción Nacional y en el Revolucionario Institucional en dicho proceso electoral.

El ejemplo claro de esta conclusión que en porcentaje total de votos que tuvieron como preferencia las dos coaliciones, que es casi del 10 por ciento, no pueden compararse con los 8 mil votos que pierde Morena. Es decir, Ricardo Monreal no cumplió, esa disminución de 8 mil votos a Morena, no fueron determinantes para que ganara Sandra Cuevas ya que ganó con una diferencia de más de 25 mil votos.

Se debe de acotar que los votos obtenidos por el PAN en ese proceso electoral de 2021, fueron obtenidos de las colonias de clase media de la alcaldía por lo que no pudieron ser atribuidas a la operación política de Ricardo Monreal.

Además, se puede deducir con este ejercicio que Sandra Cuevas, al ser propuesta de la coalición PAN-PRI-PRD, fue beneficiara del voto de castigo a la gestión del gobierno anterior de la alcaldía y a las políticas del gobierno en turno, encabezado entonces Claudia Sheinbaum, por lo que los ciudadanos de la Cuauhtémoc le otorgaron el voto a la abanderada de la oposición.

Porcentajes obtenidos por partido en la alcaldía Cuauhtémoc

2021

Morena, 36.07%

PRI, 19.33%

PAN, 25.17%

PRD, 3.56%

2018

Morena, 36.03%

PRI, 7.02%

PAN, 9.72%

PRD, 33.51%

2015