Presidenta del Tribunal Electoral reconoce resistencias políticas para acceso de mujeres a cargos de poder

En el marco del Día Internacional de la Mujer 8M, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, reconoció que todavía existen resistencias por parte de los actores políticos para incluir a más mujeres en cargos de poder; en ese sentido, recordó los desacuerdos a los que se enfrentaron con la Cámara de las y los Diputados cuando se definió que la presidenta del Instituto Nacional Electoral debería ser una mujer.

“Otro aspecto en el que se nos puso muy difícil en cuanto a que luego hacemos algo y ya: ‘Hay que desparecer al Tribunal. Ese Tribunal no sirve, no puede ser’. Cuando obligamos que la terna, era quinteta, del INE fuera de puras mujeres para la presidencia. No, bueno, ahí sí ya, era: ‘Ya, ya que se vayan de una vez, se les paso la mano’’, recordó.

Al impartir la conferencia magistral, “Sentencias relevantes en materia de paridad y violencia política en razón de género” desde la sede del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Soto Fregoso refirió que gracias a las acciones afirmativas se ha logrado que más mujeres accedan a su derecho de votar y ser votas, sin embargo, aseguró que muchas se niegan pues coinciden en querer obtener un lugar por sus capacidades y no por cuota que deben cumplir los partidos obligados por una orden del Tribunal Electoral.

“Entendimos que eran necesarias las cuotas como una obligación que se tuviera, que esas son acciones afirmativas, son las medidas temporales que obligan a favorecer a las mujeres, mientras se logran de manera normal el desarrollo de una igualdad plena”.

Al respecto, afirmó que con las sentencias emitidas se han adelantado a la misma ley en el acceso a los derechos político-electorales de la ciudadanía, especialmente de las mujeres en lo que se refiere a la paridad, “Nosotros, en las sentencias llegamos primero a la paridad que la ley”, y destacó que el TEPJF puede dar buenas cuentas al ampliar el camino de la igualdad real, sustantiva y no solo numérica.

En el evento también estuvo presente el magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, quien indicó que la brecha de desigualdad no solo es frente a las mujeres, sino también a otras poblaciones catalogadas como grupos vulnerables.

Refirió que también se debe equilibrar la autodeterminación y la autoorganización de los partidos políticos que reclaman que las acciones afirmativas les limitan la posibilidad de postular a los candidatos que ellos consideran son los mejores para ciertas zonas del país, y que muchas veces son hombres.

“Entonces tenemos que jugar con todos esos factores que están de por medio y realizar la armonización correspondiente para incluirlos prácticamente en todos”, apuntó.