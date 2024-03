La columna donde el periodista Jaime Barrera habló sobre El Mencho antes de su secuestro

La aparición del periodista Jaime Barrera, ha desatado una serie de especulaciones en torno a los motivos detrás de su presunto secuestro. Su colega Héctor De Mauleón sugirió que este acto podría estar vinculado a una columna que el comunicador escribió para El Informador, donde mencionaba a El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué dice la columna de Jaime Barrera sobre El Mencho?

De Mauleón, en su texto “Una columna sobre El Mencho, ¿causa de la desaparición de Jaime Barrera?”, publicado en El Universal, insinuó que el secuestro de Barrera podría haber sido planeado después de que éste mencionara a Nemesio Oseguera Cervantes en “EU lo persigue; en Autlán lo consienten”.

Barrera recordó en su columna publicada el pasado 16 de febrero del presente año, que en 2012 ocurrió “uno de los episodios de mayor violencia desatada por células del crimen organizado” en Jalisco debido a un operativo para capturar al líder del CJNG también conocido como Señor de los gallos, al término del sexenio del expresidente de México, Felipe Calderón.

Jaime también mencionó en su columna que en 2015 durante el sexenio del exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto (EPN), ocurrió otra tragédia originada por el CJNG para evitar otra deteción en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, “consolidadno su poder hasta la fecha”.

Al final de la columna aseguró que en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la detención de El Mencho pasó a segundo plano, ya que en el Carnaval de Autlán apareció la frase “Señor de los Gallos. Todo lo que desees para mí, Dios te lo multiplicará. Bendiciones”.

El Mencho: Columna de Jaime Barrera donde habló sobre el líder del CJNG antes del secuestro Captura de pantalla: El Informador.

“No fue secuestro, fue una advertencia”: Jaime Barrera

Tras ser encontrado con vida el 13 de marzo de 2024, Jaime Barrera aseguró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que lo que ocurrió “no fue un secuestro” en el sentido “tradicional”, sino más bien una “advertencia” por su trabajo periodístico relacionado con lo que escribe en sus columnas y lo que dice en sus programas de radio y televisión.

“No fue secuestro porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia, de lo que yo escribo, de lo que yo digo. Supongo que viene por ahí. Me lo dijeron. Quedan como advertencias, ‘hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás y tu familia’, es complejo”, mencionó Barrera a Gómez Leyva.

Estas afirmaciones parecen confirmar las sospechas de De Mauleón, aunque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha señalado que Barrera aún no ha rendido su declaración oficial, por lo que no hay indicios concretos de que el CJNG esté involucrado en este acto violento contra el periodista.