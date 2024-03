México se convierte en el país más atractivo de AL para invertir entre empresas de Suecia

Existen muchas áreas en las que México y Suecia pueden ampliar su comercio y ambos países están realizando importantes contribuciones para ello, afirmó el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, durante el Foro Empresarial México-Suecia, realizado en la Ciudad de México en el marco de la tercera visita de Estado de sus majestades suecas al país.

En ello coincide Johan Forssell, ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Suecia, quien –en entrevista con Publimetro– afirmó que hay un “gran potencial” para ambos países en aspectos como la sostenibilidad, las energías verdes, comunicaciones, transporte y en el sector sanitario, “que es cada vez más importante”.

Durante la inauguración del Foro Empresarial México-Suecia, realizado en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México en el segundo día de la visita de Estado, el rey Carlos XVI Gustavo recordó que los intercambios comerciales entre México y Suecia datan de hace mucho tiempo.

“La primera empresa sueca en México se estableció aquí hace más de cien años. Ericsson celebra este año su 120 aniversario en México, y SKF inició sus operaciones en el país en 1920. Así que hoy en día, México es uno de los mercados de exportación más importantes de Suecia en América, justo después de Brasil. Más de 200 empresas suecas y vinculadas a Suecia están representadas en este país”, comentó el rey.

Juntos, podemos construir un futuro que sea tanto ambientalmente consciente como económicamente próspero para ambos países. — Carlos XVI Gustavo, rey de Suecia

Para el jefe de Estado sueco, hay muchas áreas en las que Suecia y México están haciendo importantes contribuciones para ampliar su comercio. “El sector del transporte, por ejemplo, ofrece buenas oportunidades para aumentar la cooperación en la electrificación de vehículos, y un transporte público seguro y accesible es crucial para reducir las emisiones globales, ¡No lo olvidemos!”, expresó.

Ante líderes y representantes de las principales empresas mexicanas y suecas, Carlos XVI Gustavo habló de la transformación que las empresas están teniendo en sus operaciones, en pro del medio ambiente. “En particular, la industria minera está adoptando prácticas sostenibles, con el objetivo no sólo de obtener beneficios económicos, sino también de garantizar operaciones ambientalmente responsables, lo cual es muy importante en estos días”, dijo.

“Las empresas suecas son socias dedicadas a México y quieren invertir en la transformación verde y digital del país. Estoy convencido de que nuestra colaboración abordará los retos del mañana y fortalecerá aún más nuestras relaciones comerciales”, concluyó.

Preguntas y respuestas con:

Johan Forssell, ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Suecia

En entrevista con: Johan Forssell, ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Suecia (Marisol Argumedo/Publimetro)

P: ¿Nos gustaría saber cuál es el potencial de México como mercado de inversión o de alianza entre las empresas de Suecia?

- Suecia y México han mantenido excelentes relaciones bilaterales desde hace muchos años y también relaciones comerciales muy sólidas. Me complace ver que hay casi 200 empresas suecas representadas aquí en el mercado mexicano. Dicho esto, creo que hay potencial para aún más porque México y Suecia son afines en muchos aspectos. Ambos creemos en un sistema de comercio robusto, pero también nos centramos en la sostenibilidad, la transición verde y, por supuesto, las comunicaciones y el transporte. También veo oportunidades en el sector sanitario, que es cada vez más importante.

Al reunirme con todas estas fantásticas empresas suecas, líderes en el mundo, básicamente me cuentan la misma historia: que llevan aquí algún tiempo, que disfrutan de su presencia aquí, pero que también ven muchas oportunidades.

Esto se puede ver en la industria minera, por ejemplo. Vengo directamente de una reunión con representantes mineros tanto de México como de Suecia. Compartimos las mismas prioridades para hacerlo de una forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y creemos que la revolución industrial verde que está teniendo lugar ofrece muchas oportunidades.

La transición a energías verdes es importante en sí misma, pero en Suecia también la vemos como un catalizador para un crecimiento económico más fuerte, para la creación de empleo, y para la creación de sociedades justas. Creo que eso está en consonancia con la forma en que tanto México como Suecia ven este tema tan importante.

Así que, aunque hemos tenido una relación por muchos, estoy plenamente convencido de que hay numerosas oportunidades frente a nosotros. Esa es la razón por la que hoy tenemos este foro de negocios y, por supuesto, también la tercera visita de Estado de Sus Majestades, los Reyes de Suecia.

P: ¿Y la posición mexicana es un tema estratégico para ustedes por la cercanía con Estados Unidos?

- Sí, lo es. Quiero decir, México es un mercado importante en sí mismo, pero también por su posición geopolítica y estratégica muy interesante. Y, digamos, esto es bastante obvio.

Estuve aquí hace unos años, allá por 2017, y México ya estaba en movimiento desde entonces. Ahora que vuelvo, siete años después, aunque llevo pocos días ya veo que ahora hay un crecimiento económico más fuerte y hay otro tipo de confianza en el desarrollo económico futuro.

Esto es importante para muchas empresas, no sólo para las más grandes. Quiero decir, acabo de hablar con una empresa casi emergente (startup), y es fascinante.

En Suecia tenemos la suerte de contar con algunas de las mejores empresas del mundo, pero también con algunas de las mejores startups y pequeñas y medianas empresas. Y creo que eso nos habla realmente de la importancia del mercado mexicano en el mundo, porque, las empresas más pequeñas quieren invertir en México, aunque es un largo viaje -no hace falta decirlo- venir hasta aquí. Ellos lo hacen de todos modos, por una razón obvia: porque ven las oportunidades que hay aquí y también por la importante posición estratégica de México.

En entrevista con: Johan Forssell leyendo Publimetro, periódico que surgió en 1995 en Suecia. (Marisol Argumedo)

P: ¿Qué lecciones -como, enfoques innovadores o mejores prácticas- puede compartir Suecia con México?

- Creo que hay muchas, pero quiero subrayar algo que es muy importante para nosotros. No estamos aquí para obtener beneficios a corto plazo. Así no es como hacemos negocios en Suecia. Sólo nos interesa crear asociaciones a largo plazo, en las que seamos iguales y en las que ambos países podamos salir ganando. Eso está en nuestro ADN en Suecia.

Por lo tanto, creo que hay muchas cosas que México puede aprender de Suecia, pero también hay cosas que Suecia podría aprender de México, y así es como funciona el comercio. Va en ambas direcciones, por supuesto.

Quiero que haya más empresas suecas presentes aquí en México, pero también quiero que haya más empresas mexicanas presentes en Suecia. Hay muchas áreas en las que somos afines, por ejemplo, en la transición verde. Quiero decir, es esencial, y tenemos puntos de partida ligeramente diferentes debido a dónde estamos ubicados geográficamente, así que creo que es un área en la que podríamos encontrarnos.

También diría que la industria minera. En Suecia estamos invirtiendo mucho en el sector minero, al igual que México, y podríamos compartir experiencias sobre cómo hacerlo de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Pero también es importante la forma en que vemos nuestras sociedades. En Suecia, estamos muy interesados en dar a cada niño una oportunidad decente en la vida. Es decir, invertir mucho en educación, invertir en sistemas de pensiones y hacer que trabajar sea rentable, por supuesto. Tener una infraestructura social es importante. No sólo se trata de crear algún tipo de igualdad de condiciones entre la mayoría de la gente; lo cual creo es un paso positivo para crear este tipo de espíritu empresarial, de innovación y flexibilidad que se necesita.

Eso es también algo que sé que interesa a México. Así pues, creo que podemos aprender unos de otros en muchos ámbitos.

P: ¿Le preocupan a Suecia temas como la inseguridad, la violencia, la corrupción en la cooperación con México? Si ese es el caso, ¿cuáles son esas preocupaciones y qué ruta elegir para trabajar en ellas?

- Bueno, Suecia es socio de México desde hace muchos años y somos una de las naciones más generosas del mundo en materia de cooperación al desarrollo. El compromiso con eso es realmente importante para nosotros. También somos conocidos por nuestro interés en los derechos humanos, los derechos individuales, la democracia y el estado de derecho, etc.

Cuando miro a México hoy en día, observo una evolución muy positiva desde el punto de vista económico. Me alegra verlo, pero también hay retos. Por supuesto, hay retos en todas partes; puedes fijarte en la situación de los periodistas, por ejemplo.

Eso es algo que sé y creo que los políticos de México -de todos los partidos políticos- están interesados en cambiar, porque es importante tener una sociedad justa. Queremos ser un socio a largo plazo. Y cuando eres amigo de alguien, también puedes ser muy honesto y directo. Creo que, aunque México ha avanzado mucho, por supuesto que hay cosas que podrían mejorar, como en cualquier nación, como también en Suecia.

P: ¿Cuáles son las prioridades estratégicas de Suecia en su cooperación con México?

México es un socio para nosotros, como he dicho, y creo que hemos recorrido un largo camino. Hay cierto apoyo en el ámbito de la cooperación al desarrollo, por ejemplo, centrándose en los derechos humanos, pero también proporcionando a los periodistas las condiciones adecuadas. Creo que eso es importante.

Ante todo, desde una perspectiva a más largo plazo, creo que las oportunidades más importantes aquí están en el comercio.

Esto es importante porque en realidad estoy representando dos carteras ministeriales diferentes. Me ocupo tanto de la cooperación al desarrollo como del comercio exterior.

Creo que, durante algún tiempo, ha habido una visión muy estrecha de estas dos carteras, como si debieran estar separadas la una de la otra. Nosotros no creemos en eso. Podemos fijarnos en la propia trayectoria de Suecia: Hace unos cientos de años éramos una nación del norte de Europa, éramos pobres, hacía frío, etc., y hoy somos una de las naciones más prósperas del mundo. ¿Qué creó este fantástico desarrollo? Pues fue el comercio. Fueron las inversiones en innovaciones, en startups, etc.

Creo que esta lección sigue siendo válida hoy en día. Así que, desde nuestro punto de vista, también es interesante ver dónde podemos encontrar las sinergias adecuadas entre la cooperación al desarrollo y el comercio exterior y el espíritu empresarial. Podría ser ayudando a la gente a desarrollarse para crear su primer negocio. Es decir, toda gran empresa fue posiblemente, en algún momento, una empresa muy pequeña porque empezó con alguien que vendía cosas en el mercado o lo que fuera. Hay que verlo desde una perspectiva a largo plazo.

Así que me alegro de estar aquí. Seguiremos trabajando con México en los retos, pero también en todas las enormes oportunidades que tenemos por delante.

P6: ¿Independientemente de quién sea nuestro próximo presidente? Porque en junio tendremos elecciones presidenciales

Bueno, no me corresponde a mí decidir quién será el próximo presidente aquí en México, pero les deseo lo mejor. Pero no se trata sólo del próximo presidente; se trata también del cambio de tantos puestos de elección popular a lo largo y ancho de esta nación. Es una tarea muy impresionante la que están en camino de realizar, con más de 20 mil puestos a nivel estatal y local.

¿Sabes? Desde nuestra perspectiva, es lo mismo cuando se trata de cualquier elección. No interferimos en ninguna elección política, pero, por supuesto, nos interesa tener –gane quien gane– un gobierno y un presidente que quieran aumentar la cooperación con Suecia.

Y no sólo con Suecia. También estamos considerando la posibilidad de firmar el tratado de libre comercio actualizado entre México y la Unión Europea. Eso es importante para Suecia, y podríamos decir que somos uno de los “librecambistas más acérrimos” que existen.

Creo que eso es especialmente importante en el mundo de hoy, donde el comercio se está convirtiendo cada vez más en geopolítica, y definitivamente hay desafíos y problemas al respecto. Así que estamos aquí para decir que, gane quien gane las elecciones, sigamos haciendo más de ese comercio libre, abierto y lo más importante: basado en reglas.