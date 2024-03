¡Prepárate! La OMS advierte sobre la Enfermedad X, el virus que podría desatar una nueva pandemia

Tras la devastadora propagación del virus Covid-19, que cobró miles de vidas a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre una nueva enfermedad potencial que podría desencadenar otra pandemia.

En su reciente publicación “Prioritizing diseases for research and development in emergency contexts”, la OMS ha advertido sobre el considerable número de patógenos que podrían desencadenar esta nueva pandemia, destacando entre ellos la Enfermedad X.

Durante la Cumbre Mundial de Gobiernos 2024, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que aunque se han logrado avances significativos, como mejoras en la vigilancia, el desarrollo de vacunas y pruebas tras la experiencia con el Covid-19, el mundo no está preparado para hacer frente a una nueva pandemia.

El mundo no está preparado para otra pandemia: OMS

Adhanom Ghebreyesus enfatizó que si no se aprenden las lecciones pertinentes, el costo podría ser elevado, pues la historia del Covid-19 nos ha enseñado que la cuestión es que no se sabe cuándo ocurrirá la próxima pandemia.

El director general de la OMS también advirtió que la nueva pandemia podría ser desencadenada por un virus gripal, un nuevo coronavirus o un patógeno desconocido, como la Enfermedad X, a la que se ha estado prestando una atención especial últimamente.

“El ciclo de pánico y desatención empieza a repetirse. Y habrá una próxima vez... podrá estar causada por un nuevo patógeno que aún no conocemos, la Enfermedad X. El mundo sigue sin estar preparado” dijo Tedros Adhanom en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2024.

¿Qué es la Enfermedad X?

La expresión Enfermedad X fue utilizada por primera vez en 2018 como un término para referirse a una enfermedad desconocida pero para la cual es posible prepararse. Esta nueva enfermedad sería causada por un agente patógeno completamente nuevo.

En 2022, la OMS reunió a más de 300 científicos para examinar la evidencia disponible sobre más de 25 familias de virus y bacterias, con especial atención en la Enfermedad X, con el objetivo de identificar las lagunas de conocimiento y establecer prioridades para la investigación.

Hasta el momento, la OMS no ha proporcionado más detalles sobre la naturaleza de la Enfermedad X, pero su mención enfatiza la importancia de la preparación y la vigilancia continua ante posibles amenazas para la salud global con una nueva pandemia.