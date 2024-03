¡Iba con sus hijos! Roban más de 5 millones de pesos a padre de familia en CDMX

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes de todo del mundo; por eso, las autoridades de la capital del país cuentan con la Secretaria de Seguridad Ciudadana que debe velar por la integridad y paz de todos los citadinos. Desafortunadamente, en las últimas horas se comenzó a viralizar cómo un grupo de sujetos despojó, en unos cuantos segundos, más cinco millones de pesos a un padre de familia en calles de la alcaldía Benito Juárez.

Te recomendamos: ¿Un viaje? Graban a hombre preparando cigarro de marihuana en Metro de la CDMX

El comunicador Carlos Jiménez utilizó su cuenta personal de X para colocar un par de grabaciones con el siguiente texto: “Las motoratas de Patriotismo. Así llegaron todos estos ladrones en moto, a la gasolinera. Amagaron a un hombre y a sus niñ @s que llevaba en el auto. Dispararon, reventaron una ventana… Le robaron 300 mil Dlls. Los siguieron desde Polanco. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los buscan”.

LAS MOTORATAS de PATRIOTISMO

Así llegaron todos estos ladrones en moto, a la gasolinería.

Amagaron a un hombre y a sus niñ@s q llevaba en el auto.

Dispararon, reventaron una ventana…

Le robaron 300 mil Dlls.

Los siguieron desde Polanco. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los buscan. pic.twitter.com/H2YxYjvp4q — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 14, 2024

En los dos videos se ve cómo los delincuentes amenazaron a su víctima para que entregara los 300 mil dólares que llevaba en su auto. Los implicados esperaron a que el hombre parara para cargar gasolina y allí, frente a más personas, cometieron el hurto.

Sigue leyendo: ¿Se lo querían comer? Jauría de perros ataca a joven en calles del Edomex

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 50 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Iba bien puesto, se asume que muy pocas personas sabrían del movimiento de dinero en efectivo, gente “cercana”, de esas que comparten mesa con uno. No confíes en nadie”, “Eso no es nada nuevo, ya todos saben que están coludidos con las cajeras y personal del banco, es el pan de cada quincena en la M.H. desde hace muchos años” o “Lo pusieron y obvio el billete no era de él. No traería ese carro o andaría sin escoltas”.