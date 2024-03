‘Manhunt’, la caza del asesino de Lincoln

La sorprendente persecución y búsqueda de John Wilkes Booth tras el asesinato de Abraham Lincoln es el hilo conductor de ‘Manhunt’, una producción de Apple Studios que debuta mundialmente en la television el 15 de marzo de la mano de Apple TV+.

Al contar la historia sobre las secuelas del asesinato, los escritores utilizan el método de los flashbacks para mostrar la personalidad de Lincoln y el hombre que era, haciendo un retrato psicológico de la historia. “Con la serie experimentamos momentos que aparentemente existen más allá de los libros de texto. ‘Manhunt’ pinta estas figuras notables con un pincel muy humano. Creo que lo que todos hemos intentado hacer con esta serie es traer un evento importante, que obviamente es una gran parte de la historia de este país, y moldearlo de la forma más íntima posible”, cuenta el actor Tobias Menzies.

“Momentos como el asesinato son esenciales, pero eso sí, intentando hacerlo de la manera más humana, más real posible. Estamos contando una historia política muy complicada, sin embargo, con suerte, el público se identifica con la parte humana. Creo que era importante dar vida a estas personas fascinantes con riqueza y precisión. Son personas que se conocían muy bien y se vieron envueltas en una situación que no podrían haber imaginado nunca”, nos explicó el actor británico de moda que, a sus 49 años, recibe una popularidad que ha ido evitando a lo largo de su carrera.

Si con ‘Outlander’ consiguió una atención relativa, con ‘The Crown’ su anonimato saltó por los aires. “Es cierto, no esperaba que esa serie provocara tanta atención sobre mi persona”, reconoce. Este año, Menzies aparece en dos papeles principales, como Edwin Stanton, el secretario de guerra de Abraham Lincoln, en la serie ‘Manhunt’ de Apple TV+, y actualmente está en el escenario de la obra teatral ‘The Hunt’, una adaptación de la película de 2012 de Thomas Vinterberg.

Un crimen que conmocionó al mundo

El asesinato de Lincoln inspiró el bestseller del New York Times y el libro ganador del Premio Edgar, ‘Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer’, escrito por James L. Swanson en 2007. La veterana showrunner Monica Beletsky, (‘Fargo’, ‘The Leftovers’) compró los derechos de la obra para ponerse a los mandos de una serie con la que se obsesionó durante cuatro años; la historia de la búsqueda de John Wilkes Booth tras el asesinato de Abraham Lincoln.

Como estrategia, Beletsky elige contar la historia como si fuera una serie de detectives, pero con un telón de fondo, un Estados Unidos frágil que busca cómo avanzar después de la guerra. El hecho de que los dos elementos estén tan estrechamente unidos ayuda a que sus siete episodios sean convincentes. “Cuando tuvimos nuestras primeras conversaciones, le dije a Hamish Linklater, actor que da vida a Lincoln, que me gustaría que este Lincoln no fuera un ícono o alguien que verías en una estatua o en un centavo, sino que fuera el padre de alguien, el marido de alguien, el amigo de alguien, el jefe de alguien. Buscábamos una versión doméstica y real del Presidente” apuntó Beletsky.

Memorablemente interpretado por Tobias Menzies, el amigo y secretario de guerra de Lincoln es Edwin Stanton, la figura central de la serie. Brillante, obsesivo, pero con una salud frágil, dirige la investigación incluso después de estar confinado a su cama por una enfermedad. Pero él es la única persona que puede localizar al asesino. Y aunque se han escrito muchos libros y realizado muchas películas sobre este tema, Menzies se metió a estudiar el personaje como si no supiera quién era.

“Fue una investigación profunda de todos los involucrados, tanto del elenco como del equipo de producción. Todos decidimos prepararnos en profundidad. Todos leímos, investigamos e incluso cuando estábamos en el set, nuestros directores de publicidad buscaban la escena, para ver si estaba documentada en la historia, para tratar de hacerla lo más correcta posible. Creo que todo el mundo tiene una conexión con Lincoln en su propia vida y esa sensación se hizo muy patente mientras estábamos en la producción porque todo el mundo sentía que era parte de algo especial y quería honrar la historia tanto como fuera posible” explica Menzies.

“Cuando tuvimos nuestras primeras conversaciones, le dije a Hamish Linklater, actor que da vida a Lincoln, que me gustaría que este Lincoln no fuera un ícono o alguien que verías en una estatua o en un centavo, sino que fuera el padre de alguien, el marido de alguien, el amigo de alguien, el jefe de alguien” — Monica Beletsky, productora de televisión y creadora de la serie.

Que la presa de Stanton siga un camino impredecible a través de una red de simpatizantes confederados no ayuda al detective, incluso si Booth a menudo se comporta como si quisiera ser atrapado, comenzando con su decisión de saltar al escenario después de disparar a Lincoln. Lo más sorprendente en ‘Manhunt’ es que el asesino, interpretado por Anthony Boyle, emerge como una figura vil, pero humana. “Tengo que ser honesto, realmente me gustó”, dice Menzies sobre ‘Manhunt’. “Estar en la sala de escritores y ser parte de las decisiones narrativas fue genial”.

La serie es en parte un thriller y en parte una lección de historia, y se desarrolla durante los 12 días posteriores al asesinato de Lincoln en 1865, mientras Stanton intenta localizar al asesino del presidente. Los episodios avanzan y retroceden, rastreando la historia de una época tumultuosa donde los cismas ideológicos causados por la Guerra Civil continúan hasta la actualidad.

Stanton, un brillante abogado y estratega, está en el centro de todo, chocando con el sucesor de Lincoln, el presidente Andrew Johnson, en su intento de preservar el legado del difunto presidente. Echemos la culpa a ‘The Crown’, donde Menzies interpretó la segunda encarnación del Príncipe Felipe durante dos temporadas, o al Emmy conseguido por ese papel que despertó la atención de los productores de ‘Manhunt’.

“Creo que la clave del personaje es una combinación de estoicismo y radicalismo”, admite Menzies, actor especializado en representar hombres acorralados por un tumulto de emociones que esconden bajo una superficie impasible. Es uno de esos pocos actores que puede hacer sentir a la audiencia lo que está pensando porque su talento le permite imprimir emociones sin decir una palabra. Menzies tiene también una habilidad especial para interpretar personajes históricos. Se siente atraído por papeles icónicos que la gente conoce a través de los libros de historia, pero su aproximación es única y diferente, porque transforma a estos hombres legendarios para una nueva audiencia. Digamos que los exprime para una nueva generación que puede no estar tan familiarizada con estos personajes icónicos.

“Creo que hay que interpretarlos de una forma real, lo más real posible. Obviamente, no hay nada que pueda hacer con mi cara. Es la que es (risas) y obviamente nos tomamos alguna que otra libertad para elevar las decisiones creativas. Las imágenes, las fotografías que tenemos de Stanton son muy burdas, por lo que decidimos tomar algunas licencias al respecto. Creo que con la historia, lo realmente importante es que la gente entienda y sienta sus dilemas y su pérdida. Que comprendan los desafíos que enfrentan estos personajes en este tipo de thriller político donde todos están bajo presión. Pienso que si te acercas a la serie con esa actitud podrás entender a los personajes, acercarte a ellos y a sus vidas. Si eso ocurre, habremos acertado” terminó Menzies.

15

de marzo debuta Manhunt de la mano de Apple TV+.