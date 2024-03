Claudia Sánchez abandona al PAN para sumarse al Verde en Edomex

Tras 20 años como militante en el Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Sánchez Juárez anunció su incorporación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México para encabezar la candidatura por la Diputación Federal por el Distrito 18, respaldada por PVEM, Morena y PT.

En sus “lunes de adhesión”, el PVEM, a través de su dirigente estatal José Alberto Couttolenc Buentello, también anunció la suma de la empresaria Ana Paola Guerra Flores, quien aspira como suplente de este cargo.

En su participación, Sánchez Juárez agradeció al PAN y a su gente trabajadora, donde “ahí me formé, crecí, milité hasta el día de hoy que el Partido Verde me da la oportunidad”, no obstante, señaló que su salida se debe a la actuación de las dirigencias estatales y nacionales que están destruyendo este instituto político.

Invitó a los militantes panistas a sumarse al Proyecto Verde, al tiempo de agradecer a “Pepe” Couttolenc la confianza de abrirle las puertas con esta candidatura con la intención de ganarla y de trabajar con ella y aportar en materia legislativa y de gestión.

“Tenemos muy buenos amigos, buenas estructuras, estamos caminando, haciendo frente sobre todo en Huixquilucan para quitar a este este régimen de monarquía que se pretende instalar en Huixquilucan, en donde hay una familia, la familia Vargas, que la vamos a sacar desde el Partido Verde a punta de votos”, agregó la nueva ecologista.

Claudia Sánchez Juárez es Licenciada en Derecho, tiene Doctorado Honoris Causa por la Asociación Nacional de Locutores de México y un Diplomado en Economía Social. En el 2006 fue diputada federal por el Distrito 18 con cabecera en Huixquilucan y en el 2009, fue candidata a Presidenta Municipal de esta demarcación, respaldada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo, trabajó como Secretaria de la Comisión de Defensa Nacional, como Secretaria de la Comisión de Comunicaciones, fue integrante de la Comisión de Gobernación en 2009 y fue Presidenta de la Comisión Encargada de estudiar, analizar y supervisar el Funcionamiento de Aduanas, Puertos y Aeropuertos Nacionales, entre otras responsabilidades.

Ana Paola Guerra Flores es una empresaria reconocida en Huixquilucan y en el pasado proceso electoral, fue candidata por Fuerza Social por México, logrando buenos resultados.