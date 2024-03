No es tu internet: usuarios reportan fallas en Facebook este miércoles

La mañana de este miércoles usuarios reportaron fallas en Facebook, lo que complicó la realización de diferentes tareas por problemas en algunas funciones en la red social, de acuerdo con la página especializada DownDetector.

Los reportes se concentraron en complicaciones para acceder a la red social, así como el registro erróneo de amigos o la eliminación de estos en la plataforma de Meta, según relataron los usuarios en el portal de monitoreo de fallas en páginas web.

“Yo he tenido problemas con Facebook, al iniciar la sesión de mi negocio, no carga la página y cuando vuelvo a mi perfil personal me aparece que tengo menos amigos, elimino a mi hermana, le pregunté si ella me habría eliminado y me dijo que no. Ya me eliminó por lo menos cuatro amigos al azar”, expresó uno de los usuarios de Facebook.

También, otro de las fallas impidió publicar en perfiles personales de Facebook.

“Ahora no me deja publicar en mi perfil personal y me aparece que no tengo amigos, cuando hace tres minutos tenía 457 amigos”.

Asimismo, las fallas en Facebook no permitieron la visualización de historias en la red social.

“No aparece las historias, no deja publicar nada”.