“El SAT se ha dedicado a extorsionar a los empresarios”, afirma Salinas Pliego tras deuda de impuestos

El empresario Ricardo Salinas Pliego se lanzó en contra del gobierno federal después de la disputa que sostiene Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el adeudo de 30 mil millones de pesos de impuestos.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló en una de sus conferencias mañaneras que se había negado a pagar pese a un ajuste realizado conforme a la ley, Salinas Pliego aseguró que rechazó el “descuento” porque no cede a actos de extorsión.

“El SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios (…) Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono (…) nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento”, aseguró en un video que publicó en su cuenta de X, antes Twitter.

Con respecto al tema, precisó que espera que se frene la injerencia del gobierno de AMLO en el tema y todo quede en manos del Poder Judicial.

“Yo espero que el gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan”.

Sobre la toma del campo de golf en Huatulco, Oaxaca que operaba Salinas Pliego por parte de la Guardia Nacional, después de ser declarado un área natural protegida, afirmó que él puede jugar el deporte en cualquier parte del mundo, solo que le quitaron atractivo turístico.

Criticó la política anticorrupción del gobierno de AMLO, al asegurar que el presidente de la República es honesto “pero a su alrededor no hay gente honesta”.

También, se lanzó en contra de la Pensión para Adultos Mayor, al asegurar que no existe transparencia en el manejo de 500 mil millones de pesos.

“¿Cómo es posible que nos digan que van a repartir 500 mil millones de pesos entre los viejitos de México, pero no nos rinden cuentas?”.