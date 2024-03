Activistas trans abuchean a Marcela Lagarde, antropóloga que instauró el término feminicidio en México

Marcela Lagarde no es solo terf, es una homofóbica. No olvidar cuando en un conversatorio dijo que la diversidad no es una cualidad y se refirió a la población LGBT+ como "siglas de laboratorio". En este reportaje escuchan de su propia voz:https://t.co/tQeVLpNsoQ pic.twitter.com/sMnQjGPqff