¿Qué pasaría en la corona británica si Kate Middleton muere?

Kate Middleton sigue en el foco mediático a raíz de una serie de misterios que rodearon su vida como princesa de Gales en las últimas semanas. Su desaparición prolongada de la escena pública ha sido toda una sorpresa, teniendo en cuenta que fue a causa de problemas de salud que surgieron.

El futuro que le espera a la monarquía británica si Kate Middleton muere

A pesar que no existen mayores detalles acerca de su estado actual, los portales y medios internacionales coincidieron en que algo no estaba bien dentro de la familia real. Muchos aseguraron que, posiblemente, la royal no salió con éxito de una cirugía de urgencia que se le practicó, mientras que otros afirman a que se haría un anuncio en los próximos días.

Kate Middleton La princesa de Gales sigue generando preocupación. (WPA Pool/Chris Jackson / Getty Images)

Uno de los temas que más ha intrigado a los curiosos fue sobre qué sucedería en la realeza si la princesa de Gales muere. Más de uno tuvo intriga de saber qué ocurriría en la familia real británica en caso que la pareja sentimental del príncipe William perdiera la vida por cualquier circunstancia.

Según han revelado varios medios internacionales, Kate Middleton, en caso de morir, dejaría un vacío muy grande en el tema social, ya que su trabajo está altamente enfocado en temas de ayudas y tareas públicas para difundir las labores de su familia.

¿Qué pasaría si Kate Middleton fallece?

Su fallecimiento dejaría un vacío emocional y práctico en la realeza británica. Además de su papel como esposa y madre, Kate Middleton se ha convertido en una figura prominente en la promoción de causas benéficas y en representar a la monarquía en sus eventos públicos. Su ausencia causaría una gran reorganización dentro de la familia real para cubrir las responsabilidades y presencia en la vida pública.

Kate Middleton La princesa sigue internada en lujoso hospital de Londres. (WPA Pool/Getty Images)

La muerte de la esposa del príncipe William podría generar un período de luto nacional y un debate acerca del futuro de la monarquía británica. En términos de sucesión al trono, la muerte de Kate Middleton no alteraría la sucesión directa.