“Una marcha no resuelve”: Sansores pide cancelar movilización en su apoyo tras altercado con policías

Después de los recientes eventos ocurridos en el Centro de Reinserción Social (CERESO) San Francisco Kobén, donde hubo agresiones hacia policías, se generó una movilización en redes sociales en apoyo a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Sin embargo, la propia mandataria solicitó la cancelación de esta movilización.

“No quiero que se confunda con un asunto electoral”: gobernadora de Campeche

A través de su cuenta oficial en la red social X, Layda Sansores hizo un llamado a sus simpatizantes para que cancelaran la marcha, argumentando que una movilización no resolvería el conflicto actual con los policías y pide no confundirla con un asunto electoral.

“Les pido a todos que cancelen la marcha. No considero que abone a la solución del conflicto. Una marcha no resuelve este problema. No quiero que se confunda con un asunto electoral”, dijo Layda Sansores.

Agradezco mucho la solidaridad y las muestras de cariño.



Les pido a todos que cancelen la marcha. No considero que abone a la solución del conflicto.



Una marcha no resuelve este problema. Lo importante es continuar con el diálogo. Estamos avanzando.



La causa de los policías… — Layda Sansores (@LaydaSansores) March 22, 2024

Este llamado surgió luego de que se convocara una protesta para exigir la destitución de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche, Marcela Muñoz, así como la destitución de la gobernadora.

Sobrino de Layda Sansores pide participación de Morena

Ante esto, el sobrino de la gobernadora Layda, Gerardo Sánchez Sansores, convocó a una marcha en favor de su tía, solicitando la participación de funcionarios del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Campeche.

Luego de la petición de su tía, Gerardo Sánchez aseguró que respetaría la decisión de la gobernadora de Campeche; “Respetamos su decisión y nos da una buena lección. Seguimos aprendiendo. Estos, son todos, capítulos nuevos”, dijo en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, esta convocatoria provocó polémica en redes sociales, calificando el acto como indignante. Ante las críticas, Layda Sansores decidió pedir la cancelación de la marcha en su nombre, destacando que este tipo de acciones no contribuyen a solucionar el conflicto con los policías que exigen su salida del gobierno de Campeche, especialmente por el manejo de la situación en el penal de Kobén.