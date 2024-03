Sancionan a 199 vehículos por no respetar la Contingencia Ambiental

Este domingo 24 de marzo, se aplicaron 199 sanciones a vehículos por no respetar el Programa Ambiental Hoy No Circula, según lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tras decretar Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De los cuales 197 fueron por no respetar la contingencia y dos por ser ostensiblemente contaminantes.

El Hoy No Circula SE aplica en toda la Zona Metropolitana del Valle de México ( Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México indicó que dichas sanciones fueron aplicadas a 162 vehículos no registrados en la capital, de los cuales 135 eran del Estado de México y 37 vehículos matriculados en la Ciudad de México.

Las Unidades de Vigilancia Ambiental que operaron este domingo 24 de marzo están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.