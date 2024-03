¿Cómo direfenciar los síntomas de dengue y malaria?

Durante la temporada de calor, el aumento de mosquitos también eleva el riesgo de enfermedades transmitidas por ellos, como el dengue y la malaria. Aunque ambas son provocadas por estos pequeños insectos, es crucial comprender sus diferencias para una atención adecuada.

¿Cómo se contagian el dengue y la malaria?

El dengue, transmitido por el mosquito Aedes Aegypti a través de un virus, y la malaria, por el Anofeles mediante un parásito microscópico; ambas enfermedades son de las principales preocupaciones en México actualmente, ya que son más comunes en climas cálidos y tropicales, donde nuestro país registra un preocupante aumento de casos.

Es importante destacar que estas enfermedades solo se transmiten a través de la picadura de mosquitos infectados, según el Departamento de Salud Pública de Massachusetts de la Oficina de Enfermedades Infecciosas (Massachusetts Department of Public Health Bureau of Infectious Disease) de Estados Unidos., por lo tanto, no es necesario entrar en pánico por el contacto con personas infectadas.

Sintomas del dengue

Los síntomas del dengue pueden variar, y la mayoría de las personas pueden no mostrar signos. Sin embargo, los afectados pueden experimentar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de espalda, náuseas, vómitos, sarpullido, dolor articular, dolor ocular y hemorragias internas entre tres y 14 días después de ser picados por el mosquito Aedes Aegypt, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sintomas de la malaria

En el caso de la malaria o paludismo, los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, dolores musculares, y fatiga en ciclos, los cuales se presentarán entre 10 y 15 días después de ser picados por el mosquito Anofeles, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Aunque los síntomas pueden parecer similares, es esencial reconocer las diferencias y buscar atención médica adecuada, ya que ambas enfermedades pueden ser mortales si no se tratan correctamente; asimismo se recomienda tomar medidas preventivas para combatir la propagación de estos mosquitos y proteger la salud pública.