CAMe advierte que programa Hoy No Circula no toma vacaciones esta Semana Santa

Miles de personas en México disfrutan de las vacaciones de Semana Santa, mientras otros tantos se encuentran conmemoraron la tradición católica de este fecha. Ante esto, existe la duda sobre el programa Hoy No Circula y si aplicará los días Jueves y Viernes Santo en el Valle de México.

Por ello, aquí te decimos como aplicará la restricción vehicular el jueves 28 y viernes 29 de marzo en la Ciudad de México y Estado de México.

Es importante mencionar que la mala calidad del aire persiste en la megalópolis. Tan solo el pasado fin de semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) activó la Contingencia Fase I y con ello un Doble No Circula los días sábado 23 y domingo 24 de marzo.

Sin embargo, hasta el momento la CAME no ha anunciado ninguna contingencia ni modificación en el programa Hoy No Circula para este Jueves y Viernes Santo, lo que quiere decir que la circulación vehicular aplicará con normalidad.

¿Cómo aplicará Hoy No Circula en Semana Santa?

Para los días jueves 28 y viernes 29 las restricciones vehiculares se mantienen con normalidad, es decir que:

El jueves 28 no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas 1 y 2.

no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas 1 y 2. El viernes 29 no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y hologramas 1 y 2.

Uso compartido del auto

Por su parte, la Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX recomendó a los capitalinos compartir el uso de los autos para ayudar a evitar la emisión de contaminantes de varios automóviles.

¡Este #FelizMiércoles comparte tu auto! 🚘 Así ayudas a evitar la emisión de contaminantes de varios automóviles ✅ pic.twitter.com/mtVdazpVRN — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 27, 2024

Respecto al Hoy No Circula durante vacaciones de Semana Santa, pidió a la población mantenerse informados en caso de que estos días se llegue activar la contingencia ambiental.