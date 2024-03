Francis Scott Key: puente de Baltimore tiene ese nombre en honor a un patriota histórico para EEUU

“Oh di, ¿sigue ondeando la bandera tachonada de estrellas sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes?”. Así terminaba el primer verso de un poema que, con el tiempo, se transformaría en uno de los más repetidos en la historia de la humanidad.

Seguramente la frase es más fácil de reconocer en su forma original, aunque sea en inglés: “O! say, does that star-spangled banner yet wave / O’er the land of the free, and the home of the brave?” .

Así es, es parte de la letra del himno de Estados Unidos, pero originalmente fue el poema “Defence of Fort M’Henry” (“La defensa del Fuerte McHenry”).

¿Quién escribió la letra del himno de Estados Unidos?

El poema lo escribió Francis Scott Key en 1814, durante la Guerra que enfrentó a Estados Unidos con el Reino Unido.

Key, que era un famoso abogado en la zona, estaba en un barco para negociar la liberación de prisioneros estadounidenses y fue testigo del incesante bombardeo de los británicos sobre el Fuerte McHenry. Ahí desde el río Patapsco, pudo presenciar como la bandera americana se mantuvo izada incluso hasta la madrugada.

La imagen y su patriotismo lo inspiraron a escribir el poema y líneas que luego quedarían en la historia como “¿Pueden ver ver, a la temprana luz de la aurora / Lo que tan orgullosamente saludamos en el último destello del crepúsculo?” y “Cuyas amplias franjas y brillantes estrellas, a través de tenebrosa batalla”.

McHenry era el fuerte que protegía a la ciudad de Baltimore y su bahía.

¿Desde cuándo “The Star-Spangled Banner” es himno de EEUU?

Con el tiempo, el poema fue adoptado a una canción compuesta por un británico en el siglo 17 y rápidamente se fue convirtiendo en un himno patriótico. De todas maneras, no fue hasta 1931 cuando el presidente Herbert Hoover oficializó a “The Star-Spangled Banner” como el himno oficial de Estados Unidos.

Francis Scott Key Francis Scott Key fue el abogado que escribió la letra del himno de EEUU. (National Museum of American History)

Décadas después, en 1977, se construyó un puente en la bahía de Baltimore y fue bautizado con el nombre de Francis Scott Key. Más de 45 años después, un barco chocó una de las columnas de ese viaducto, generando que colapsara buena parte de la estructura.