“Estoy cansado jefe”: Dr. Simi, la botarga más famosa de México, anuncia su retiro

Mediante sus cuentas oficiales en TikTok e Instagram, el Dr. Simi compartió un emotivo mensaje en el que expresó su agradecimiento a todos sus seguidores por el apoyo brindado a lo largo de su trayectoria, pero ha decidido tomar un descanso indefinido.

Sin ofrecer más detalles sobre el motivo de su retiro, la botarga más famosa de México hizo una remembranza sobre viajes internacionales, apoyo a diversas causas importantes y todos los eventos en los que ha sido protagonista gracias a sus pequeños embajadores, los ‘simi peluches’.

“Como ustedes saben en los últimos años he estado presente en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general”.

La noticia ha generado una ola de reacciones, ya que la presencia de los muñecos en diferentes conciertos de artistas tanto nacionales como internacionales, dentro y fuera de México se volvió todo un fenómeno acaparando las redes sociales cada que un ‘simi peluche’ era lanzado al escenario.

“Todo famoso merece una pausa y así como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento”.

De esta manera, la imagen del Dr. Simi dejará de difundirse y esto ha comenzado con las fotos de perfil en las mencionadas redes sociales, donde ya sólo aparece la silueta del la emblemática botarga.

Cabe recordar que estos peluches son confeccionados en la fábrica Cinia de Puebla, empresa en la que laboran personas con capacidades diferentes; posteriormente los fans han caracterizado a estos muñecos con vestuarios, maquillajes y peinados inspirados en diferentes artistas y personalidades.

Con un “estoy cansado, jefe (...) me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales”, la botarga más famosa de México se despidió, tomó su maleta y salió de cuadro.