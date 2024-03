Berrinches no pueden mantener sellos de clausura en campo de golf: Grupo Salinas

Grupo Salinas exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que retire los sellos de clausura que colocaron en el campo de golf de Tangolunda en Huatulco, Jalisco, ya que una resolución judicial así lo ordenó y no deben prevalecer los caprichos ni berrinches sobre el Estado de Derecho.

Acusaron que después de la suspensión definitiva que obtuvo la empresa que administra el lugar, la Profepa hace caso omiso de la protección legal que le otorgó el Poder Judicial Federal.

“Es evidente el incumplimiento, desacato y rechazo a la legalidad. Profepa, Semarnat y el gobierno federal deben comprender que, aunque no sean de su agrado, la ley y las órdenes judiciales deben cumplirse. Exigimos a las autoridades cumplir de inmediato el mandato judicial y retiren los sellos ilegales de clausura, sin pretexto alguno”.

El grupo, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, reiteró que el contrato de prestación de servicios del campo de golf, que inició el 25 de octubre de 2021 con Fonatur, está vigente hasta agosto de 2027.

El grupo empresarial destacó que con la clausura, la Profepa pretendió despojar a Huatulco de un atractivo turístico y puso en riesgo el bienestar de cientos de familias.

“Un contrato vigente no puede ni debe ser usado como distractor de los grandes problemas nacionales, como son la violencia, la inseguridad, la opacidad y la corrupción; confiamos en que la ley prevalecerá por encima de los caprichos e intereses de unos cuantos; como también que se imponga el Estado de Derecho sobre berrinches e ilegalidades”.

Pleito entre Salinas Pliego y la 4T

En días recientes, Ricardo Salinas Pliego y el gobierno federal se ha enfrentado por medio de declaraciones debido al pago de impuestos que adeuda Grupo Salinas, por alrededor de 30 mil millones de pesos desde la el gobierno de Vicente Fox, ya que ha recurrido a amparos para no hacer el pago.

Según Salinas Pliego, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recurre a la extorsión de los empresarios: “Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono, nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento”.