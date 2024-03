¿Cuáles son y dónde están las propiedades de Coppel Kelly?

El empresario mazatleca Ernesto Coppel Kelly es dueño de varios hoteles de lujo en la misma ciudad que lo vio nacer en 1947 y su nombre resonó con más fuerza en las últimas horas. Esto debido a que el hotelero sinaloense “intentó quitar” a las bandas musicales que tocan cerca de sus propiedades.

La música banda es considerada una de las principales identidades que tiene Mazatlán y el “ruido” que éstas generan, en apariencia molestan a los turistas que se hospedan en esos hoteles. Dicho sea de paso, los turistas que se incomodan son en su mayoría extranjeros.

En contra del ruido

Coppel Kelly se pronunció en contra del ruido excesivo que emanan las bandas musicales y a través de un video, el empresario mencionó que “no puede permitir, ni un momento más, este escándalo de ruido cacofónico que se generan en los vehículos de transporte público”.

Por si fuera poco, este escándalo le está causando un daño tremendo a la ciudad, como lo cataloga Kelly, quien no olvida el “accidente del trenazo que pasó hace unos años, que le costó la vida a muchos paisanos mazatlecos”, recordó.

Aseguró también que ese accidente fue causado por el chofer que iba escuchando música de este tipo y haciendo alusión a que no pueden seguir con esa práctica, pues Mazatlán está recibiendo miles de millones de dólares cada y “no puede ser que no tengamos un orden para que estas bandas hagan su trabajo sin molestar a los demás”.

El reconocido empresario Ernesto Coppel Kelly, propietario de la cadena de hoteles Pueblo Bonito, señaló que no sólo es necesario regular las bandas, también al transporte que altera el orden en Mazatlán, Sinaloa.

¿Dónde están las propiedades de Coppel Kelly?

De acuerdo con la página del empresario, Ernesto tiene seis hoteles de lujo en la playa: dos en la Costa del Pacífico en Mazatlán y cuatro en Cabo San Lucas, en la punta de la Península de Baja California. Además cuenta con fraccionamientos privados en donde se encuentran Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort y Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort, ambos hoteles de lujo.