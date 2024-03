Camión de basura arrolla a motociclista en calles de la CDMX

La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes en todo el mundo. Millones de personas salen de sus hogares para tomar diversos transportes y así llegar a sus empleos. Desafortunadamente, el escaso mantenimiento a los sistemas públicos hace que los ciudadanos opten por comprar un vehículo, pero ¿todo mexicano puede costear un coche?

El alto precio de las unidades provoca que algunas personas concluyan en conseguir una moto, misma que consume poca gasolina y evitar el constate tráfico que se vive en la capital del país. Lamentablemente, ir en moto también implica arriesgarse a sufrir más lesiones en choques.

Muere camarada motero debajo de camión de basura sobre Río Chirubusco y Eje 5, en @Alc_Iztapalapa.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/0LXZOmqXzz — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 29, 2024

En las últimas horas el reportero Jorge Becerril difundió, mediante su cuenta personal de X, el accidente que sucedió en la CDMX: “Muere camarada motero debajo de camión de basura sobre Río Chirubusco y Eje 5, en @Alc_Iztapalapa “. En el video, de solo nueve segundos, se ve cómo autoridades capitalinas acordonaron el lugar para que los médicos forenses realizaran sus labores.