¡Nadie lo notó! Hombre muere al ahogarse en alberca durante fiesta

Las altas temperaturas que se registran en el país provocan que muchas personas utilicen sus vacaciones para trasladarse a las playas de México o acudir a las albercas para refrescarse. La gran mayoría de estos lugares tienen personas encargadas de resguardar la integridad de los presentes, pero ¿qué pasa con los lugares que no tienen salvavidas?

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que un hombre, que no sabía nadar, quiso sumarse a una fiesta realizada en la alberca de un domicilio. En la grabación, de una cámara de seguridad, se puede ver cómo el ahora occiso ingresó, por la esquina, al agua.

Mientras todos se encontraban del otro lado, el sujeto comenzó a caminar, mas de un momento a otro dejó de pisar y esto lo llevó a ahogarse. Los hechos, que ocurrieron a altas horas de la madrugada, no fueron vistos por alguna persona. Algunos medios locales aseguraron que tuvieron que pasar horas para encontrar el cuerpo.

Pese a que habían muchas personas, nadie se percató el accidente ocurrido en la alberca (Especial )

“Nadie supo cuándo se ahogó en la piscina. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche y la gente siguió bañándose en la alberca. Cuando la gente empezó a regresar alrededor de la una de la madrugada, comenzó la búsqueda del conductor. La gente siguió buscándolo durante mucho tiempo, pero hasta pasada la medianoche no se encontró ningún rastro de él. Su muerte fue descubierta cuando el cuerpo se hinchó en la piscina alrededor de las 3 o 4 de la madrugada”, es parte de la nota que colocaron los sitios antes citados.

Pese a que el hecho no ocurrió en México, miles de connacionales se encargaron de visualizar el clip en X, red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “si no sabes no le entres”, “•1 Si no sabe nadar que no entre en zona profunda. •2 Apoco la gente que está ahí no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo” o “Que nivel de desinterés tan grande”.