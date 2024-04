Joven muere al salir volando de juego mecánico en feria

Las ferias son espacios a los que van las personas para pasar un momento de diversos. Estos lugares cuentan con diferentes atracciones que, según la edad, genera más adrenalina. Todos los juegos mecánicos son monitoreados para evitar que los asistentes sufran algún tipo de accidente, sin embargo en las últimas horas se comenzó a popularizar el percance que sufrió un joven al salir volando de un juego.

En el video, difundido por la cuenta R2Noticias, se puede ver cómo varias personas disfrutaban de la atracción; entre los adolescentes, tres hombres permanecían de pie pese a que esto era un alto riesgo. La velocidad del juego provocó que uno de los tres sujetos saliera volando.

El video fue documentado por una mujer que se encontraba a escasos metros del lugar. Algunos medios locales aseguraron que “un joven de 25 años murió luego de que saliera proyectado de un juego mecánico de la feria instalada por la Semana Santa en el parque El Chamizal, en Ciudad Juárez, Chihuahua”.

#CiudadJuarez

Otro video del joven que cayó del juego mecánico en el Chamizal

Desgraciadamente falleció en el hospital y todo por no seguir las medidas de seguridad pic.twitter.com/9qRqfjMRlH — R2Noticias (@R2_Noticias) March 30, 2024

De acuerdo con la fuente antes citada, la Dirección General de Protección Civil de Juárez explicó que personal de rescate dio los primeros auxilios al hombre quien era trabajador en el atractivo mecánico de la empresa Atracciones Cabriales, mas este murió por los golpes que recibió al caer de la atracción.

El video suma más de un millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Parece concurso de débiles mentales: El que se accidentó creyéndose macho alfa lomo plateado. El animador que no midió el riesgo y el que graba. De los tres no se forma un buen cerebro”, “Un trauma para toda la vida”, “Ahhhh ya vimos lo q pasó realmente … no fue culpa del juego mecánico … cada quien se provoca sus propios daños” o “Ambos tienen la culpa, el que se mato y el wey que controla el juego mecánico”.