¡No aguantó! SAT colapsa en el primer día de la declaración anual de impuestos

El sitio de Internet del SAT presentó fallas importantes durante el primer día del periodo oficial para la presentación de la declaración anual de impuestos de las personas físicas, que impidieron a decenas de usuarios cumplir con dicha obligación fiscal.

Al ingresar al micrositio implementado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para realizar la declaración, los contribuyentes se ven atrapados por un mensaje que advierte sobre un “error de conexión”, que “impide” comprobar la autenticidad de los datos del portal.

“La página que estás tratando de ver no se puede mostrar porque la autenticidad de los datos recibidos no pueden ser verificados... Por favor contacta a los propietarios del sitio web para informarles de este problema”, advierte la leyenda que acompaña al aviso del “error”.

Lo anterior, a solo cuatro días de que Publimetro publicó que un hacker del grupo ‘Mexican Mafia’, conocido como ‘Lord Peña’, ubicó una vulnerabilidad digital en el sitio del SAT, que permitiría lanzar campañas de phishing avanzadas, para engañar y hacer que los contribuyentes compartan todos sus datos.

Oleada de denuncias y memes

Ante tales hechos, los mensajes irónicos, burlas y oleada de memes no se hicieron esperar en las redes sociales, para evidenciar que la página del SAT no funciona y no les permite presentar su declaración anual ni solicitar su devolución de impuestos.

A través de su cuentas en “X” los afectados postearon fotos donde se puede leer “La página del SAT el 01 de abril de cada año”, acompañada de un video con la imagen de una mujer que se resbala y cae estrepitosamente al piso lleno de lodo”.

“Cómo cada año!!! Dan una fecha y en el último día, la página en mantenimiento y ellos no dan solución @SATMX....”

“Me contacte al chat y me respondieron que para eso se envía desde el primero de enero. Claro como si no tenemos más trabajo los contadores, que arreglen sus servidores.

“¿Listo para declarar? ¡Falla el sistema del SAT! El SAT: paga tus impuestos. El SAT también: no chive mi sistema toy tiquito”, reportaron los usuarios de “X”, en medio fotos y memes, y gifs con los personajes de Bob Esponja y Los Simpson.