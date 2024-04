Por quinta ocasión, detienen en CDMX a ‘El Cindy’, líder del Cártel de Tláhuac

Las autoridades lograron la detención de Alejandro ‘N’, conocido como ‘El Cindy’, líder del infame Cártel de Tláhuac. Esta captura marca la quinta ocasión en la que el criminal es arrestado, evidenciando la tenacidad de las fuerzas del orden en su búsqueda y persecución.

‘El Cindy’ se paseaba en un auto negro con drogas, armas y más...

La operación que culminó con su detención se llevó a cabo en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México (CDMX), por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según lo informado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, durante la noche del martes 2 de abril, ‘El Cindy’ fue sorprendido en la colonia San Lucas Xochimanca, conduciendo de manera errática un vehículo negro, lo que llamó la atención de los oficiales en patrulla.

La sospecha de que ‘El Cindy’ estuviera vinculado a actividades ilegales se confirmó cuando se encontraron diversas dosis de droga, un arma de fuego larga, cartuchos útiles, así como dispositivos móviles, en su posesión y dentro de su automóvil.

El momento de la detención ocurrió en una zona señalada como posible punto de venta de narcóticos, lo que resalta la efectividad de la labor de vigilancia y patrullaje de las autoridades.

Líder del Cartel de Tláhuac fue detenido cuatro veces más

Este arresto no es el primero en la carrera delictiva de ‘El Cindy’, con antecedentes delictivos que se remontan a los años 2007, 2014, 2019 y 2020, que incluyen cargos por delitos contra la salud, posesión de arma de fuego y robo agravado, su historial delictivo pone de relieve la persistencia y peligrosidad de este individuo para la sociedad.

Tras su detención, ‘El Cindy’ fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del Ministerio Público (MP) correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

Esta nueva captura representa un golpe significativo para el crimen organizado en la capital mexicana, en especial par este famoso grupo delictivo, el Cártel de Tláhuac, que opera en la alcaldia con el mismo nombre y en Xochimilco.