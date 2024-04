José Luis Abarca continuará en prisión preventiva por delincuencia organizada

Los magistrados expusieron que la medida impuesta a Abarca está sustentada, pues lo que se prohibe es imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no la prisión preventiva justificada Foto: Especial

José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, continuará preso por los delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, ya que un tribunal federal rechazó su solicitud de inconformidad contra la prisión oficiosa al considerar infundado su reclamo.

Fue durante el año pasado que Abarca Velázquez promovió el amparo, ya que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Toluca, dejó insubsistente la resolución que le negó la sustitución de la prisión preventiva por su libertad, pese a que enfrenta una sentencia.

La defensa del exalcalde alegó que aunque el artículo 20 de la Constitución establece que la prisión preventiva oficiosa no puede extenderse por más de dos años, pero eso no ocurrió con Abarca, además de que el fallo no está debidamente fundado ni motivado, por lo que debió ordenarse su libertad.

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el estado de México determinó que el juez de distrito, de forma correcta, cumplió con los efectos del fallo protector y resolvió que debe imponerse como medida cautelar la prisión preventiva justificada, informó La Jornada.

El Tribunal añadió que el fallo del juez de primera instancia se mencionó que debía mantenerse la prisión preventiva y no se hizo referencia a la de carácter oficioso o automática, además de que se expusieron los motivos por los cuales se considera que dicha medida está sustentada.

Los magistrados también expusieron que la medida impuesta a Abarca está sustentada, pues lo que se prohibe es imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no así la prisión preventiva justificada, por lo que no hay defecto ni exceso en el cumplimiento.

En mayo de 2023 Jose Luis Abarca fue condenado a 92 años de cárcel por ser responsable del secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos su dirigente, Arturo Hernández Cardona.