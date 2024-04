“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Redes sociales.

Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios tras la explosiva publicación del influencer Jorge Roberto Avilés Vázquez, más conocido como Callo de Hacha, en su cuenta de X por un video contundente protagonizado por el hijo de Xóchitl Gálvez, en el cual se le ve en un estado evidentemente inconveniente, lanzando insultos hacia varias personas.

¿Qué dijo Callo de Hacha?

El impacto fue tal que Callo de Hacha sintió la necesidad de hacer una publicación urgente, marcada con un tono de seriedad que no pasó desapercibido.

“ATENCIÓN ESTO NO ES UNA BROMA. Acabo de recibir material muy importante que podría cambiar el rumbo de esta elección para siempre. Por favor, si en una hora no saben de mí, informen a mi familia y a las autoridades. REPITO: ESTO NO ES UNA BROMA”, publicó.

Sin embargo, la ironía del destino hizo que esta frase se convirtiera en tendencia en X, pues los usuarios de redes sociales no tardaron en utilizarla para burlarse de Callo de Hacha, acusándolo de alarmar a la población mexicana con información irrelevante en pleno proceso electoral.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

Usuarios usan frase de Callo de Hacha para burlarse de él... y de otros

Los comentarios satíricos no se hicieron esperar, desde sugerencias de enviar “pan y café” si no se sabía de ellos en una hora, hasta suposiciones jocosas sobre la supuesta “importancia” de los temas tratados por el influencer.

Algunos internautas aprovecharon la ocasión para recordar otros momentos vergonzosos protagonizados por políticos mexicanos, incluyendo escándalos en los que se vieron envueltos tanto los funcionarios como sus familiares cercanos, entre ellos los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la candidata a la presidencia por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, y hasta el luchador mexicano ‘Shocker’, figuraron en la tendencia de la frase “ESTO NO ES UNA BROMA”.

La inundación de esta frase en las redes sociales además generó decenas de memes burlándose de la publicación de Callo de Hacha en la que los mexicanos evidenciaron sus criticas a través del humor con un toque de sarcasmo.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.

“ESTO NO ES UNA BROMA”: se burlan de Callo de Hacha en redes sociales tras difundir video del hijo de Xóchitl Gálvez Captura de pantalla de X.