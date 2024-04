Sin serlo, legisladores del PT y PRI se postulan como afrodescendiente e indígena para reelección plurinominal

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, actual diputada local y líder del Partido del Trabajo (PT) en Morelos, se postuló por cuarta vez consecutiva para ocupar una curul plurinominal, esta vez utilizando la autoadscripción como afrodescendiente.

Rodríguez Ruiz ha ocupado la primera posición en la lista plurinominal desde 2015, y el pasado 30 de marzo, el consejo electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) validó su candidatura.

Cabe mencionar que para validar su postulación, la legisladora presentó una carta bajo protesta de decir verdad como documento probatorio, pero es la primera vez que se identifica como afromexicana.

De acuerdo con el Impepac, Tania Rodríguez cumplió con la totalidad de los requisitos necesarios para su candidatura, lo que le permitirá, de mantenerse en la contienda y obtener la curul, acumular 12 años (2015-2027) en el cargo de manera consecutiva, lo que a su vez la convertiría en una de las personas que más tiempo ha ocupado una diputación en la historia moderna de Morelos.

Un ‘indígena’ que no pertenece a pueblos originarios

Por otro lado, Jonathan Márquez, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos, también se inscribió para competir por una diputación local plurinominal, pero lo hizo autoidentificándose como persona indígena.

En este caso, Márquez presentó una carta de evidencia otorgada por una autoridad local del poblado de San Antón, en Cuernavaca, aunque no forma parte de los pueblos originarios.

Aprovechando la representación de grupos vulnerables

De ganar, estos dos políticos con una larga trayectoria en el estado, ocuparán posiciones asignadas por los órganos electorales para representar a grupos vulnerables en el Congreso de Morelos, como mujeres, diversidad sexual, indígenas, afrodescendientes y discapacitados.

En tanto, la presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, afirmó que la documentación presentada por los partidos políticos fue revisada minuciosamente y no se encontraron irregularidades.

No obstante, reconoció la posibilidad de que existan autoadscripciones falsas, pero destacó que mientras no haya una impugnación formal, no se pueden tomar medidas al respecto.