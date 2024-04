“Un acto gorilesco y dictatorial”: Hijo de AMLO critica irrupción en Embajada de México en Ecuador

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como “un acto gorilesco y dictatorial” la irrupción de autoridades ecuatorianas en la Embajada de México en aquel país para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

La reacción atroz de la policía ecuatoriana bajo las órdenes de @DanielNoboaOk invadiendo la embajada de México para arrestar a un perseguido político, es un acto de barbarie que rompe todas las reglas de cómo deben comportarse los países. Es una violación flagrante a las leyes… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) April 6, 2024

Mediante su cuenta de X, antes Twitter, López Beltrán denunció que esta acción representa una violación flagrante a las leyes internacionales y una “brutal agresión” que socava la confianza en las normas que rigen la soberanía y la diplomacia mundial.

“La reacción atroz de la policía ecuatoriana bajo las órdenes de Daniel Noboa invadiendo la embajada de México para arrestar a un perseguido político, es un acto de barbarie que rompe todas las reglas de cómo deben comportarse los países”, expresó el mayor de los hijos del presidente.

López Beltrán consideró esto como “una violación flagrante a las leyes internacionales que destruye la confianza en las normas que rigen la soberanía y la diplomacia mundial” y expresó su total rechazo a este “acto gorilesco y dictatorial del gobierno Ecuador”.

“No a la impunidad, no al fascismo, no a la barbarie, no al abuso de poder”concluyó José Ramón López Beltrán.

¿Qué sucedió en la Embajada de México en Ecuador?

El viernes 5 de abril, autoridades ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito, provocando una crisis diplomática con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un grupo de policías militares ecuatorianos ingresó de manera violenta a las instalaciones con el objetivo de arrestar al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba refugiado y solicitando asilo político a México.

Durante el incidente, el jefe de cancillería mexicano, Roberto Canseco, declaró haber sido agredido físicamente por los policías militares, lo que agravó la la situación.

En respuesta a esta violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, el presidente López Obrador ordenó a la canciller Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que tomara medidas firmes. La respuesta fue la suspensión inmediata de las relaciones diplomáticas con Ecuador.