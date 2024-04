¿Peligro para la salud? denuncian dermatitis en la piel por agua con olor a gasolina

En días pasados, habitantes de la alcaldía Benito Juárez denunciaron ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) la posible contaminación del agua con gasolina tras detectar un inusual olor y coloración de la misma.

Ante los reportes, el Sacmex tomó diversos muestreos en los domicilios de la demarcación con el objetivo de detectar algún contaminante en la red hidráulica pública.

Tras una exhaustiva investigación no se detectó la presencia de hidrocarburos, solventes, compuestos orgánicos volátiles ni ningún otro componente explosivo que suponga algún riesgo para la salud de la población de esa demarcación.

Denuncian lesiones en piel por usar agua con olor a gasolina

A través de la plataforma X, los habitantes afectados denunciaron el brote de dermatitis y lesiones en la piel causada por el agua con olor a gasolina en la alcaldía Benito Juárez.

Tal es el caso de, Luciana Gandini, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y residente de esta demarcación, quien compartió en sus redes sociales fotografía de las lesiones que presenta.

“Estos eczemas salieron en mi piel desde esta semana. Antes no tenía nada. Me bañé el martes antes de advertir el olor a gasolina y al terminar me ardió todo el cuerpo . En la tarde los bomberos verificaron que el agua de la cisterna tiene una capa grasosa”, se lee en la publicación.

Luciana no es la única presenta afecciones en la piel. La usuaria Lamari (@lamari_o) también manifestó un caso de dermatitis en su piel a causa de esta agua.

“Yo también estoy con un brote de dermatitis y me queda claro que ha sido causado por el agua”.

Denuncian lesiones en piel por usar agua con olor a gasolina Foto: (X_@lamari_o)

A estas denuncias se suman otras tantas que exigen respuestas de las autoridades: “Oigan Sacmex, Santiago Taboada, Martí Batres y la alcaldía Benito Juárez, ¿qué está pasando en la Colonia del Valle que el agua de la llave huele a gasolina?, ¿Qué hacemos para no intoxicarnos? El mundo del revés, falta agua en la CDMX y ahora está contaminada”.